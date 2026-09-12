中日裂痕現轉機？日中友好議員聯盟年輕議員13到15日訪問北京

日本共同社昨深夜報導，日本跨黨派團體「日中友好議員聯盟」會長森山裕（自民黨前幹事長）11日向媒體透露，議聯的年輕成員將於13日至15日訪問中國北京。目前正在協調14日與中國人民對外友好協會幹部會面的事宜。這將是自去年11月日本首相高市早苗發表涉台國會答辯導致日中關係轉冷以來，議員聯盟首次派團訪華。

報導稱，自民黨眾議員高村正大將擔任團長，中道改革聯合、日本維新會、國民民主黨以及共產黨的議員也參加。

森山裕表示：「感謝中方接受年輕成員訪問。我也希望能儘早有機會訪問中國。」

另共同社昨稍早也報導，共同社11日獲悉，以前外相岩屋毅為首的日本國際貿易促進協會的代表團計劃本月27日至30日造訪中國北京，已進入最後協調階段。相關人士透露，中方已通知將按此日程接待。岩屋毅等人正在尋求與中方領導階層會面。

報導稱，自去年11月日本首相高市早苗發表涉台國會答辯以來，日中兩國政府及經濟界之間的交流陷入停滯。這次訪華能否成為修復雙邊關係的契機，備受矚目。

報導提到，代表團原計劃6月訪華，但由於當時擔任會長的前眾院議長河野洋平在臨行前突然去世，訪問被推遲。之後朝著9月中下旬成行的方向重新協調，最終確定了這項日程。岩屋7月就任新會長。

貿促會是日本對華貿易和經濟交流的窗口，代表團通常每年都會訪華並與中方領導層會面。上次在去年6月訪華，並與中國國務院總理李強舉行了會談。