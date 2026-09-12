【專家之眼】「找台辦沒效」？陸委會或可先想想自己

在兩岸交流史上，陸委會與國台辦一直是層級相當的對口單位，雙方曾透過海基與海協會等半官方白手套交手，在馬政府時期，部會領導也曾直接面對面溝通。但最近，陸委會卻說，「找台辦沒有效啊」。不禁讓人好奇：如果陸委會認為台辦在大陸辦事沒效，那自己在台灣的發揮，又算得上有效嗎？

要評估陸委會的效能，必須回到其組織定位。以陸委會來說，根據《大陸委員會組織法》第1條：行政院為統籌處理有關大陸事務，特設大陸委員會。既然是「大陸」事務，就不是以互不隸屬的國與國關係看待兩岸互動，既然要「特設」，而不是沿用冷戰時期既有單位如國防部、國安情治等單位處理，就是希望推動交流合作。簡單一句話，陸委會要扮演好白臉角色。

脫離了上述邏輯，就不是陸委會該做的工作了。掌理陸委會者，理論上應有此認知。然而，觀察當前政府對「中」政策與陸委會實際作為，這個理應扮演兩岸「緩衝閥」的單位，到底在當中發揮了什麼效果？還是只能隨著總統府、國安會起舞？這應該由該會回答。

或謂大環境不佳，官員也是有苦難言。然而，由該會組織法從事業務及相關預算來看，該會掌理的相關事項，其實有操之在己部分。例如，陸委會對整體兩岸關係情勢研判，是怎麼做的？請了那麼多人提供諮詢研究，有多少不是基於黨派意識形態，而是對於大陸的深刻認識呢？年前已有認真大陸研究前輩與兩大報接連提出知中者萎縮的憂慮，這對於掌握政治資源投入流向的陸委會來說，他們能做的事，是做的有效還是無效呢？

回到陸委會對台辦的指責，可以發現官員所言相互矛盾。當初是針對國台辦稱台灣民眾在大陸旅遊若遇糾紛，可聯繫當地台辦尋求協助，主委回應「證明找台辦沒有效啊」。國人赴陸人身安全風險「不斷急劇增加」，不論赴陸失蹤、遭盤查或遭中國大陸關押案件，「從2024年的55件，到去年的221件，一直到今年1到8月已經超過了160件」，顯然人身安全風險非常高。

隔日副主委在記者會談：如果民眾在當地遇到車禍、翻車等交通事故，「一般來講，我覺得不會有太大的問題啦」。他舉例，過去在有大陸團的時候，他們在台灣遇到這樣的事情，也是陸委會、海基會在處理，「這個問題不大」。真正的風險在於「他是管到你在台灣的言行，然後入境的時候你莫名其妙被帶走、被留置，問題在這裡」。

所以針對國台辦講找台辦可以處理旅遊糾紛之事，主委講「沒效」，副主委卻說「不會有太大的問題啦」；而主委根據的是國人赴陸人身安全風險，副主委在意的是中共「管到你在台灣的言行」。多邊雞同鴨講，誰的問題？

本文並不想做文字考究功夫。但賴政府對相關事情，總是不講清楚。例如同場主委提到，大陸2024年發布「懲獨22條」，政府一直很擔心國人赴陸安全，因此將赴陸旅遊警示調升為橙色。

那麼究竟有多少國人因為「懲獨22條」危及人身安全？根據7月29日陸委會統計，216件遭關押案件中，以涉詐騙案件134人最多，占比高達62%；其次為其他刑事案件58人、宗教案件23人，以及國安案件1人。就算國安案件1人是因為「懲獨22條」或中共「管到你在台灣的言行」，為什麼要特別提及？而其他涉詐騙刑事案件等遭到拘留，被說成是赴陸人身安全風險，那麼去哪國犯罪沒有這樣的「風險」？

而相對於國台辦還敢負責任地說台灣民眾可聯繫台辦尋求協助，先不管最近陸委會僅憑赴陸旅遊團行前登錄，如何透過當地台協卻不找「沒效」的台辦協助可以找到人，就拿之前遭冤枉共諜境管4年，最後無罪確定的向心、龔青夫婦，去年來台旅遊卻被逼刪照，還被拍臉PO網公審的五月天女歌迷，以及只有殘缺參政權的陸配，陸委會也敢說曾有效協助他們嗎？

總結言之，陸委會在講對口單位「沒有效」時，到底是情緒發言還是意在言外的深刻反省？應該好好想想。如果是後者，其實還是有很多事可以做的。至少台灣這麼多年積累的對大陸深刻認識，可以不必退縮成「本質上的台灣研究」吧。