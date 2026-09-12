顛覆政權 香港支聯會案 3人量刑 最高判7年3月

香港西九龍國安法庭昨天就香港支聯會「煽動他人顛覆國家政權罪」案宣判，前支聯會主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤，三人量刑相同，在各自扣減後，鄒幸彤所獲刑期最高，被判七年三個月，李卓人七年、何俊仁五年二個月。已解散的支聯會則被判罰一五○萬元港幣（約合台幣六百萬元），並下令須於三個月內繳清。

綜合港媒報導，何俊仁先前已經認罪，其餘被告經審訊後被裁定罪成。三名國安法指定法官在早前裁決理由指，支聯會的「結束一黨專政」綱領，違反了二○一八年修正的大陸憲法，又重申憲法是基本法的母法，不得牴觸，亦毋須另行立法，便可直接適用於香港。而憲法訂下的根本制度，共產黨將繼續其領導地位，不存在西方式政黨輪替的可能性。

這些法官認為，諸被告在港版「國安法」實施後，拒絕臨崖勒馬，一意孤行地堅守抗爭立場，雖然李卓人和鄒幸彤否認煽動他人將綱領付諸實行，但他們把自己「豁出去」，亦是在鼓勵其他香港人學習大陸的抗爭者。基於以上理由，裁定各被告罪名成立。

判辭提到，李卓人、何俊仁及鄒幸彤作為支聯會常委及主要行事者，罪責基本相同，以七年六個月監禁作為量刑起點。何俊仁在開審前認罪，法庭給予二十二個月認罪扣減；同時何俊仁與李卓人因曾任二十一年的公職，法庭酌情各減刑三個月；此外因為辯方同意大量控方案情而節省法庭時間，且審訊曾一再延後而對各被告造成一定心理壓力，法庭給予各人三個月的扣減。換算下來，鄒幸彤扣減最少。

昨天宣判庭，有多名外國使節人員進入旁聽，法庭外聚集不少關心群眾，李卓人的妻子、鄒幸彤的母親均到場外。大批港警於法院周遭戒備。

港媒稱，三名被告已被關押四或五年，依判決刑期扣除已被拘留日期，他們最快也要到二○二八年至二○二九年才能獲釋。

天主教榮休樞機陳日君到場旁聽，而大律師沈士文代表李卓人和何俊仁求情指，支聯會一直以和平非暴力的方式宣傳，並無明確的行動或路線圖，各受眾「各自修行」，過去卅多年亦從未有作出破壞行為。

陸委會第一時間發布新聞稿譴責指，有關方面以國安為由羅織罪名，再次向國際社會證明所謂的「一國兩制」完全是欺騙世人的謊言。陸委會稱，香港國安惡法肆意踐踏民主人權，呼籲立即停止政治迫害。