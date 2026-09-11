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日媒：前外相岩屋毅擬本月底率日本貿促會代表團訪華

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
2025年6月3日，中國大陸國務院總理李強在人民大會堂會見時任日本國際貿易促進協會會長河野洋平率領的訪華團。新華社
2025年6月3日，中國大陸國務院總理李強在人民大會堂會見時任日本國際貿易促進協會會長河野洋平率領的訪華團。新華社

日本前外相岩屋毅傳出擬率領日本國際貿易促進協會的代表團，於本月27日至30日造訪北京，已進入最後協調階段。據日媒報導，該代表團也正在尋求與中方領導層會面。

共同社11日報導，前外相岩屋毅為首的日本國際貿易促進協會代表團，計畫本月27日至30日造訪中國北京，已進入最後協調階段。據相關人士透露，中方已通知將按這一日程接待岩屋等人。

自去年11月日本首相高市早苗發表涉台國會答辯以來，「台灣有事論」導致日中政府及經濟界之間的交流陷入停滯，中間也數次傳出日方代表團的訪陸計畫。而此次訪華能否成為修復雙邊關係的契機，備受關注。

日本貿促會代表團原計劃6月訪華，但由於當時擔任會長的前眾院議長河野洋平在臨行前突然去世，訪問被推遲。之後朝著9月中下旬成行的方向重新協調，最終確定了此次日程。岩屋7月就任新會長。

共同社指出，日本貿促會是日本對華貿易和經濟交流的窗口，代表團通常每年都會訪華並與中方領導層會面。

日本貿促會去年6月由河野洋平率團訪華，並與中國大陸國務院總理李強舉行會談。據大陸外交部，李強當時表示，希望日方同中方一道，建設性管控分歧，牢牢把握兩國關係的正確方向，推動雙邊關係健康穩定發展。

河野洋平當時則稱，在充滿不確定性的國際形勢下，日中兩國應該加強溝通協調，共同維護多邊主義和自由貿易體系。

日本 高市早苗 北京

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