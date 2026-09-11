日媒：前外相岩屋毅擬本月底率日本貿促會代表團訪華

日本前外相岩屋毅傳出擬率領日本國際貿易促進協會的代表團，於本月27日至30日造訪北京，已進入最後協調階段。據日媒報導，該代表團也正在尋求與中方領導層會面。

共同社11日報導，前外相岩屋毅為首的日本國際貿易促進協會代表團，計畫本月27日至30日造訪中國北京，已進入最後協調階段。據相關人士透露，中方已通知將按這一日程接待岩屋等人。

自去年11月日本首相高市早苗發表涉台國會答辯以來，「台灣有事論」導致日中政府及經濟界之間的交流陷入停滯，中間也數次傳出日方代表團的訪陸計畫。而此次訪華能否成為修復雙邊關係的契機，備受關注。

日本貿促會代表團原計劃6月訪華，但由於當時擔任會長的前眾院議長河野洋平在臨行前突然去世，訪問被推遲。之後朝著9月中下旬成行的方向重新協調，最終確定了此次日程。岩屋7月就任新會長。

共同社指出，日本貿促會是日本對華貿易和經濟交流的窗口，代表團通常每年都會訪華並與中方領導層會面。

日本貿促會去年6月由河野洋平率團訪華，並與中國大陸國務院總理李強舉行會談。據大陸外交部，李強當時表示，希望日方同中方一道，建設性管控分歧，牢牢把握兩國關係的正確方向，推動雙邊關係健康穩定發展。

河野洋平當時則稱，在充滿不確定性的國際形勢下，日中兩國應該加強溝通協調，共同維護多邊主義和自由貿易體系。