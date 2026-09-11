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新官不理舊債 貴州畢節市委書記被通報追責
據中共中央紀委、國家監委網站消息，中紀委公開通報6起地方政府隱性債務追責問責典型案例，其中包括貴州省委原常委、畢節市委原書記吳勝華政績觀嚴重偏差，新官不理舊帳，多次在公開場合發表「債都是前面欠的，憑什麼讓我還」的言論。
通報提到，2022年至2025年，吳勝華擔任畢節市委書記期間，對化債工作不抓不管，放縱違規化債等亂象滋生，多次在公開場合發表錯誤言論，坐視債務風險不斷擴大蔓延。
據指出，其任期內畢節市債務餘額不降反增，2024年全市隱性債務化債任務完成率僅為20%，排名貴州省倒數第一。
吳勝華還存在其他嚴重違紀違法問題，被開除黨籍、開除公職，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。吳勝華是首個被通報「落實黨中央關於防範化解地方債務風險的重大決策部署不力」的中管幹部。
中國財政部日前發表報告，截至2025年末，全中國政府債務餘額人民幣102.5兆元（新台幣484.7兆元），負債率為73.2%。
報告指出，地方政府存量隱性債務經過多輪債務清查和置換後，截至2025年末餘額為6.5兆元。中國政府近年持續推動地方債務化解，並將遏制違規新增隱性債務列為政府債務管理的重要工作。
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