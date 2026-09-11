鄒幸彤決定上訴、叮囑照顧母親 好友盼他日重逢共聚飛翔

香港支聯會前副主席鄒幸彤，因煽動顛覆國家政權罪被判囚7年3個月。鄒幸彤好友、前支聯會常委劉家儀接受中央社訪問表示，鄒幸彤已決定上訴，她一向意志堅定，精神狀態不錯，但漫長的鐵窗歲月，難免讓人擔心她的健康。劉提到，日前探視時，鄒幸彤叮囑要代她好好照顧鄒母。

今年41歲的鄒幸彤原來是英國劍橋大學地球物理系博士生，2010年還未完成課程時，回港加入支聯會。她任職支聯會約半年後，轉到關注中國勞工權益的非政府組織工作，一年後開始修讀法律，其後獲得大律師資格。

鄒幸彤2015年底起擔任支聯會副主席，直到2021年9月支聯會宣佈解散。

自2021年9月鄒幸彤因煽動顛覆國家政權罪被捕後，一直還押，也因其他3宗與支聯會及六四有關的案件被判罪名成立而坐牢，已失去自由5年。

劉家儀表示，前日（9日）曾探視鄒幸彤並告知今天將會判刑，「她已做好所有心理準備，問她緊不緊張，她只是笑著說不緊張」。劉家儀坦言，儘管事前已有心理準備，但親友們面對最終的判刑結果，依然心情十分沉重。

劉家儀說，鄒幸彤一向意志堅定，精神狀態很好，目前只擔心她的健康狀況，「她已被還押一千多天，還要坐（牢）這麼久，對身體是極大的考驗」。還押後的鄒消瘦了不少。

劉家儀表示，以往當鄒幸彤仍在還押期間，每天有探視時間，親友可以輪流探視；但當她被判刑後，每月只有2次探視機會，家屬可以申請額外多2次，但需有關方面批准。這意味著之後鄒幸彤獲親友探視的機會大減。劉說，「惟有多寫信給她」。

過去5年，鄒幸彤在獄中非常忙碌。她為自己的4宗案件親自抗辯，獄中沒有書桌，她就坐在地上，將案例、筆記舖在地上或床上，執筆一字一句寫下證供和陳詞。她在煽動顛覆國家政權案向法庭遞交的200多頁書面陳詞，就是這樣挑燈夜寫，改了又改，寫了又寫才完成。

劉家儀說，鄒幸彤已決定上訴，加上正式坐牢後會獲分配工作，所以日子仍會十分忙碌。

歷經此案多次延期審理，鄒幸彤於前年開始未再剪髮，目前束起的馬尾已長及臀部。劉家儀笑說，今天判刑後，鄒幸彤會剪髮，連跟著女兒留長頭髮的鄒母也會剪髮。

據推算，扣除此前還押的日子，鄒幸彤預料可於2030年刑滿出獄，屆時45歲。

劉家儀說，她希望鄒幸彤出獄後，立即一起玩一次滑翔傘，然後吃火鍋。「我曾經在龍脊（香港島東南面）登山，看見風景很美，香港真的很美，希望跟阿彤玩一次滑翔傘，看看香港真的很美！」而火鍋是鄒幸彤的至愛之一。

據香港網媒法庭線報導，鄒幸彤母親今天在判刑後見記者表示，眾人對今天判刑無需太難過、灰心、內疚，叮囑各位好好生活。

據香港明報報導，香港特首李家超今天表示，此案被告的有關罪行已超越合法行使表達意見自由的範圍，屬煽動他人以非法手段顛覆國家政權之行為，判刑顯示法庭確定被告所犯的罪行非常嚴重，必須嚴懲，以顯法治。此案說明，任何人煽動顛覆國家政權、危害國家安全，最終都會被依法懲治，絕不姑息。

警方國家安全處總警司李桂華於判刑後見記者，指鄒幸彤毫無悔意，其刑期最高屬意料中事，法庭已裁定被告等持續對中國共產黨及中央政府懷有敵意，且堅決進行對抗。