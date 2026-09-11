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澳門也將開審首宗國安案 前立法會議員區錦新涉案

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
澳門前立法會議員區錦新被控違反澳門國安法，將於9月16日出庭受審。圖為他2024年10接受外媒訪問留影。美聯社
澳門前立法會議員區錦新被控違反澳門國安法，將於9月16日出庭受審。圖為他2024年10接受外媒訪問留影。美聯社

澳門將開番首宗國安案，前澳門民主派立法會議員區錦新，將以涉嫌危害國家安全受審，這起案件成為澳門首宗國安案。澳門初級法院說，刑事法庭將於下星期三開庭，以不公開方式審理區錦新。

澳門終審法院院長辦公室說，應檢察院請求並經澳門特區維護國家安全委員會確認，案件主理法官為確保不對國家安全利益造成損害，決定以不公開方式開庭審理相關案件。

區錦新今年滿68歲，是澳門民主派代表人物，也是澳門資深議員，他在擔任長達20年的澳門立法會議員後，2021年宣布不再參選，淡出政壇。

去年九月，區錦新被指長期勾結境外敵對勢力，嚴重危害國家安全，涉嫌觸犯人稱「澳門23條」的《維護國家安全法》，被澳門國安警察拘捕，一天後移交給澳門檢察院偵辦。就此成為澳門2009年23條國安立法生效後，首名被控國安罪者。當時澳門警方說，區涉與多個境外反華實體長期聯繫，提供不實澳門資訊，破壞2024年澳門特首選舉。

澳門初級法院今年七月完成案件預審，認定區錦新是實行正犯，以既遂方式涉嫌觸犯「顛覆國家政權」、「與澳門特區以外的組織、團體或個人建立聯繫作出危害國家安全的行為」，以及「違反保密」三項罪名。

澳門

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