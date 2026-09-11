陸客赴金馬申請與審核規範收緊 8月底已悄然上路

大陸在2024年開始逐步恢復福建、上海的旅客到金門、馬祖旅遊，迄今已有逾20萬陸客到訪金馬，堪稱疫後兩岸旅遊進展最為順利的區域。不過我方政府近期修改了規定，以「安全」為由，對陸客申請與審核措施予以「強化」，不僅申請文件要求增加，審核時間也明顯拉長，且發證內容也有所調整。

內政部8月初已修改「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航人員入出境作業規定」，及「大陸地區人民申請進入金門馬祖澎湖送件須知-旅行」。

經本報記者對比，新版的「送件須知」與舊版相較，在申請所需文件上，全面新增所有申請人皆須檢附「大陸地區居民身分證正反面影本」（未成年人檢附常住人口登記卡）；並且取消了原本公布的文字客服諮詢網址。

同時，審核期間明顯拉長。例如同樣是申請文件均符合規定，過去舊版規定，團客的部分係服務站於上班時間內（8時至17時）審核，4小時核證（13時前送件者，當日核證；13時後送件者，次一工作日核證）；自由行的部分，則係服務站一個工作日核證。

而新版規定改為，不分團客與自由行，服務站「二個工作日」核證。

新規的補件審核時間也有所延長，使用的用語是15時前補件「當日繼續審核」，逾15時為次一工作日繼續審核，且「審核期間重新計算」。

過往則為17時前補正就是「當日核證」（團客）以及「於補正後起算4小時內核證」（自由行）。

至於「作業規定」，則對團客與自由行旅客新增要求提供「其他證明文件」，同時在發放許可證的部分，新增「依預定行程核給」。

值得注意的是，相關修正並沒有公布在內政部主管法規共用系統「草案預告」欄位，必須要特別輸入法規全名查詢，才能夠發現新規，至於移民署官網則到8月20日新規正式施行時才有公告。而修訂日期則為兩周前的8月6日。

記者查閱到的另一份政府文件則顯示，相關調整在於「強化」小三通旅行申請案之「安全管理及審查實務」作業，並藉由「強化」申請審核措施，建立「健康有序」之交流，而陸委會先前已邀集離島地方政府、交通部觀光署及內政部移民署召開工作層級會議討論。

目前尚不知道新規定是否會衝擊陸客到金馬的行程或者旅遊意願。

在小紅書上已有大陸網友曬出了新版的「入金證」，上面寫的文字內容也明顯收緊，特別是「許可停留期限」，原本皆標註為我方法規明定的「十五日內」，但新版已經縮減為依據申請人的預訂天數核給，例如「自入境翌日起五日」。

稍早在8月27日，陸委會副主委梁文傑回應本報記者詢問時曾公布4月29日到8月26日上海居民申請到金門旅遊有7,252人次，核准有6,777人次，馬祖申請125人次，核准95人次。至於大陸福建省的旅客到金馬數據，自2026年4月29日至8月24日總計有7萬3,103人次，其中金門7萬2,258人次、馬祖845人次。

另據金門縣府統計，自2024年9月27日恢復大陸福建居民來金旅遊起計算至2025年底，持旅遊簽到金門的陸客約有23萬6千餘人，其中團客約4.33%，自由行則佔95.67%。

小三通相關政策也有變化。今年稍早航港局已對外宣布，10月1日起托運行李免費重量從10公斤降至5公斤，另隨身行李2件17公斤規定維持不變。

對於我方祭出的申請與審核新規，小紅書上有網友貼文指出，包含「入金證」許可天數的內文也已經調整。圖／截自小紅書

圖為往來金門與廈門的小三通船班。聯合報系資料照