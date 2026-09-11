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蕭美琴赴義大利 北京：就「台獨政客」出席會議向義方、歐盟嚴正交涉

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
副總統蕭美琴（圖）9日上午甫出席2026台北安全對話並演講。記者曾學仁／攝影
副總統蕭美琴（圖）9日上午甫出席2026台北安全對話並演講。記者曾學仁／攝影

副總統蕭美琴抵達義大利的文托泰內參與「文托泰內民主與自由會議」，消息經由歐洲議會副議長皮齊耶諾（Pina Picierno）宣布，並強調北京無權干預。大陸外交部11日下午回應稱，大陸已就「台獨政客」赴義大利出席會議，「向義方、歐方提出嚴正交涉」。

大陸外交部發言人毛寧並指出，「民進黨當局和個別政客挖空心思四處蹭熱度，打著『民主』、『自由』的幌子『倚外謀獨』，這種行為令人不齒、終歸徒勞」。

毛寧強調，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。中方一貫堅決反對建交國與中國台灣地區進行任何形式的官方往來」。

她也聲稱，「一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，也是中義關係、中歐關係的政治基礎。我們敦促有關方面以實際行動恪守一個中國原則」。

2022年8月16日，中共台辦將當時擔任我駐美代表的蕭美琴列入「台獨頑固份子」清單中。

北京 蕭美琴 毛寧

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