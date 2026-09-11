「莫習會」將登場 陸外交部：將是兩人連續第三年會晤

大陸國家主席習近平12日將赴印度出席金磚峰會，這是他7年來首度訪問印度，外界關注他與印度總理莫迪是否舉行會晤，而大陸外交部11日表示，中印雙方正在安排習近平與莫迪舉行雙邊會晤，「這將是兩國領導人繼喀山、天津會晤之後連續第三年會晤」。

大陸外交部發言人毛寧於11日做出上述說明。她並表示，「中方願同印方一道，按照兩國領導人的戰略引領，從戰略高度和長遠角度把握中印關係，加強溝通、增進合作、妥處分歧，做睦鄰友好的朋友、相互成就的夥伴」。

此前路透引述消息提到，習近平很可能率領約400人組成的代表團隨行，企業家還將出席金磚國家工商論壇，面對印度報業托拉斯記者提問，能否介紹習近平率代表團赴印的具體情況？代表團規模有多大？毛寧僅表示，「目前我沒有可以提供的信息。習主席赴印度出席金磚峰會的情況，我們會及時發布」。

莫迪10日已經在「X」發文稱，「一切就緒，迎接2026年金磚國家峰會！」並附上影片展示峰會會場相關畫面。

「印度教徒報」（The Hindu）指出，隨同習近平出訪的官員包含中共政治局委員兼外長王毅、商務部長王文濤。王文濤很可能會在會外與印度商務部長皮尤什．戈亞爾（Piyush Goyal）舉行會談。兩位貿易部長之間的會談將使雙方有機會評估日益增長但又充滿挑戰的貿易關係，並表達各自的關切。印度希望放寬出口管制，而中國大陸則希望進一步放寬投資限制。

印度駐北京大使魏嘉盟（Vikram Doraiswami）在9月10日於中共官媒「環球時報」撰文稱，印中之間穩定、可預期、友好的雙邊關係，不僅關乎兩國28億民眾的切身利益，更是維護亞洲乃至世界和平、穩定與繁榮的重要因素。印度即將主辦金磚國家峰會，這為印中拓展務實合作提供了寶貴契機。雙方可以圍繞貿易聯通、氣候行動、公共衛生、數位經濟等共同關切領域深化協作，攜手推動構建更加均衡、包容、公正的全球秩序。

魏嘉盟也強調，印中邊境保持和平安寧，有利於促進雙方開展夥伴合作。我們應當秉持相互尊重、相互體諒、互利共贏的原則夯實這一基礎。國家之間存在分歧實屬正常，但不應讓分歧演變為爭端。

稍早共軍與印軍已於6日到7日在東段邊境舉行兩場將軍級會晤，印度由一位中將率團出席。