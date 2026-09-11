快訊

好市多員工洗烤箱「連烤雞一起洗」？ 網看傻業者認疏失開放退費

獨／3大通訊行iPhone 18 Pro預購優惠懶人包！0元入手、送千元折抵金、遲到給1千

血濺家門！北市國中旁1女剛出門就中彈 槍手疑有共犯接應

聽新聞
0:00 / 0:00

「莫習會」將登場 陸外交部：將是兩人連續第三年會晤

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
圖為2019年習近平訪問印度出席「中印領導人第二次非正式會晤」，當時習近平（左）與莫迪（右）在金奈互動。新華社
圖為2019年習近平訪問印度出席「中印領導人第二次非正式會晤」，當時習近平（左）與莫迪（右）在金奈互動。新華社

大陸國家主席習近平12日將赴印度出席金磚峰會，這是他7年來首度訪問印度，外界關注他與印度總理莫迪是否舉行會晤，而大陸外交部11日表示，中印雙方正在安排習近平與莫迪舉行雙邊會晤，「這將是兩國領導人繼喀山、天津會晤之後連續第三年會晤」。

大陸外交部發言人毛寧於11日做出上述說明。她並表示，「中方願同印方一道，按照兩國領導人的戰略引領，從戰略高度和長遠角度把握中印關係，加強溝通、增進合作、妥處分歧，做睦鄰友好的朋友、相互成就的夥伴」。

此前路透引述消息提到，習近平很可能率領約400人組成的代表團隨行，企業家還將出席金磚國家工商論壇，面對印度報業托拉斯記者提問，能否介紹習近平率代表團赴印的具體情況？代表團規模有多大？毛寧僅表示，「目前我沒有可以提供的信息。習主席赴印度出席金磚峰會的情況，我們會及時發布」。

莫迪10日已經在「X」發文稱，「一切就緒，迎接2026年金磚國家峰會！」並附上影片展示峰會會場相關畫面。

「印度教徒報」（The Hindu）指出，隨同習近平出訪的官員包含中共政治局委員兼外長王毅、商務部長王文濤。王文濤很可能會在會外與印度商務部長皮尤什．戈亞爾（Piyush Goyal）舉行會談。兩位貿易部長之間的會談將使雙方有機會評估日益增長但又充滿挑戰的貿易關係，並表達各自的關切。印度希望放寬出口管制，而中國大陸則希望進一步放寬投資限制。

印度駐北京大使魏嘉盟（Vikram Doraiswami）在9月10日於中共官媒「環球時報」撰文稱，印中之間穩定、可預期、友好的雙邊關係，不僅關乎兩國28億民眾的切身利益，更是維護亞洲乃至世界和平、穩定與繁榮的重要因素。印度即將主辦金磚國家峰會，這為印中拓展務實合作提供了寶貴契機。雙方可以圍繞貿易聯通、氣候行動、公共衛生、數位經濟等共同關切領域深化協作，攜手推動構建更加均衡、包容、公正的全球秩序。

魏嘉盟也強調，印中邊境保持和平安寧，有利於促進雙方開展夥伴合作。我們應當秉持相互尊重、相互體諒、互利共贏的原則夯實這一基礎。國家之間存在分歧實屬正常，但不應讓分歧演變為爭端。

稍早共軍與印軍已於6日到7日在東段邊境舉行兩場將軍級會晤，印度由一位中將率團出席。

莫迪 習近平 印度

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

習近平訪印前 印度證實雙方已在東段邊境舉行2場將軍級別會晤

陸證實習近平本周末訪印！出席金磚峰會 中印「信任赤字」仍存在

中印邊境衝突到大國博弈 金磚峰會莫迪可能會晤習近平受關注

習近平周末 將赴印度出席金磚國家領導人會晤

相關新聞

「對等安排」 大陸使館將日本人赴陸簽證規費調漲至七倍

大陸駐日本大使館11日宣布，根據「簽證費對等安排」，自14日起，對日本公民赴陸簽證規費進行調整，相關簽證費上調至1萬6750日元至5萬250日元不等，以單次簽證來看，費用調漲至超過原本費用的7倍。

「莫習會」將登場 陸外交部：將是兩人連續第三年會晤

大陸國家主席習近平12日將赴印度出席金磚峰會，這是他7年來首度訪問印度，外界關注他與印度總理莫迪是否舉行會晤，而大陸外交部11日表示，中印雙方正在安排習近平與莫迪舉行雙邊會晤，「這將是兩國領導人繼喀山、天津會晤之後連續第三年會晤」。

蕭美琴赴義大利 北京：就「台獨政客」出席會議向義方、歐盟嚴正交涉

副總統蕭美琴抵達義大利的文托泰內參與「文托泰內民主與自由會議」，消息經由歐洲議會副議長皮齊耶諾（Pina Picierno）宣布，並強調北京無權干預。大陸外交部11日下午回應稱，大陸已就「台獨政客」赴義大利出席會議，「向義方、歐方提出嚴正交涉」。

紀念六四死難者…知名作品「恥辱柱」恐遭香港充公 丹麥雕塑家高志活要求歸還

知名雕塑作品「恥辱柱」創作者、丹麥雕塑家高志活與NGODEI創辦人Loretta Lau與華人民主書院協會，10日在丹麥...

外籍貨輪在青島檢修起火釀25死 習近平震怒被猜有內情

山東青島市北海造船有限公司一艘外籍貨輪10日早在靠港維修期間起火，據官方通報，目前造成25人死亡、5人受傷。中國國家主席習近平10日特別指示，要求盡速查明事故原因，依法嚴肅追責。由於是在習近平指示後，官方才開始「擠牙膏式」公布傷亡失聯數字，且迄未公開災情細節，引來匿報質疑；加上該船為散貨船，懸掛賴比瑞亞國旗，但是中國船東，且抵達青島維修已十天，被質疑內情不單純。有爆料稱該船疑屬「影子船隊」，未獲證實。

赴新疆出席兩岸同胞活動 洪秀柱引左宗棠故事：兩岸應守護和平

第六屆「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」11日在新疆烏魯木齊開幕，國民黨前主席洪秀柱致詞時，批評美日公然把台灣當成抗中反中的棋子，試圖挑起兩岸的對立仇恨，阻礙中華民族的繁榮復興，「我們絕不能讓他們的陰謀得逞」。她並引用左宗棠「收復新疆」、「守護國土」的故事，強調今天的兩岸更應該守護來之不易的和平、守護血脈親情與共同的歷史和文化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。