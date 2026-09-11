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紀念六四死難者…知名作品「恥辱柱」恐遭香港充公 丹麥雕塑家高志活要求歸還

中央社／ 斯德哥爾摩11日專電
「恥辱柱」是紀念六四死難者、記錄國家暴力的知名藝術作品。 美聯社
「恥辱柱」是紀念六四死難者、記錄國家暴力的知名藝術作品。 美聯社

知名雕塑作品「恥辱柱」創作者、丹麥雕塑家高志活與NGODEI創辦人Loretta Lau與華人民主書院協會，10日在丹麥奧登斯（Odense）共同舉行國際記者會表示，「恥辱柱」是紀念六四死難者、記錄國家暴力的藝術作品，並非武器或犯罪工具，香港當局不該將其充公並應立即歸還。

本次記者會背景為已解散的香港支聯會及其前主席李卓人、前副主席鄒幸彤和何俊仁因觸犯「煽動顛覆國家政權」罪名成立，2週前，李卓人等人在法庭完成求情程序，香港高等法院今天判處入獄。

當時求情程序完成後，香港律政司向法院申請將與案件有關的證物充公，包括從六四紀念館檢取的書籍、展板、明信片及其他歷史資料，其中包括「恥辱柱」（Pillar of Shame，另譯「國殤之柱」）。

丹麥雕塑家高志活表示，「恥辱柱」由他創作，他從未將雕塑的法律所有權轉讓予香港支聯會，也不同意香港當局將其充公、沒收、銷毀、處置或轉讓。 路透社
丹麥雕塑家高志活表示，「恥辱柱」由他創作，他從未將雕塑的法律所有權轉讓予香港支聯會，也不同意香港當局將其充公、沒收、銷毀、處置或轉讓。 路透社

「恥辱柱」於1997年透過「香港市民支援愛國民主運動聯合會」（支聯會）在港展覽，接著香港大學學生會透過全民投票通過擺放在校內，後因被檢舉違反國安法遭移除。對於雕塑是否曾經贈予支聯會、以及目前法律所有權歸屬，高志活與相關方面說法並不相同。

控方聲稱，支聯會過往舉行的「恥辱柱」清洗活動與「結束一黨專政」的訴求有關，並將雕塑形容為實施所指控犯罪時使用的「工具」。

高志活等人在記者會中表示，「恥辱柱」是一件紀念六四死難者、記錄國家暴力的藝術作品，呼籲在法院作出任何不可逆轉的命令以前，必須先妥善裁定雕塑的所有權，及控方申請充公的具體法律與證據基礎。相關爭議尚未解決前，香港當局必須確保「恥辱柱」保持完整並獲得妥善保存。

高志活（Jens Galschiøt）表示，「恥辱柱」由他創作，他從未將雕塑的法律所有權轉讓予香港支聯會，也不同意香港當局將其充公、沒收、銷毀、處置或轉讓。

他也透過新聞稿表示，「恥辱柱屬於我，其所有權十分清楚。我已正式要求香港方面歸還雕塑。它是一件紀念六四死難者的藝術作品，不應被當成犯罪工具，更不應在沒有妥善處理所有權問題的情況下被充公或銷毀」。

記者會訴求指出，高志活無法安全地親自前往香港領取雕塑，因此不該因高志活不親自赴港就視為放棄雕塑。2023年5月「恥辱柱」被警方檢取後，曾有報導指高志活一旦進入香港可能面臨被捕風險。他曾向香港當局尋求澄清，但未獲任何不會被逮捕的保證。

Loretta Lau指出，將一件物品檢取並用作證物，與在司法程序結束後將其永久充公，是2個不同的法律問題。物品曾經被列為證物，並不能自動決定誰擁有它，更不能單憑這一點證明其應被永久充公。

華人民主書院協會專案經理蔡智豪表示，案件不僅涉及一件雕塑的所有權，更涉及香港當局是否正透過國家安全法律，將紀念、藝術與歷史記憶重新定義為犯罪的一部分。如果一件紀念六四死難者的雕塑，可以因為曾被用於公開悼念活動而被視為犯罪工具，將對香港的藝術自由、歷史保存及公共記憶造成極其危險的影響。

他表示，即使香港當局拆除雕塑、起訴守護記憶的人，甚至試圖充公作品，也不能消除六四歷史及香港人對自由的追求。

「恥辱柱」於1997年透過「香港市民支援愛國民主運動聯合會」（支聯會）在港展覽，接著香港大學學生會透過全民投票通過擺放在校內，後因被檢舉違反國安法遭移除。 美聯社
「恥辱柱」於1997年透過「香港市民支援愛國民主運動聯合會」（支聯會）在港展覽，接著香港大學學生會透過全民投票通過擺放在校內，後因被檢舉違反國安法遭移除。 美聯社

丹麥 香港 六四 藝術家 國安法

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