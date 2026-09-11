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川習會前 中美聯合偵破跨國涉毒案件

中央社／ 北京11日電
中方10日通報，中美聯手偵破一起跨國涉毒案，共23人被捕，包括2名中國公民。示意圖／AI生成
中方10日通報，中美聯手偵破一起跨國涉毒案，共23人被捕，包括2名中國公民。示意圖／AI生成

在中國國家主席習近平可望於9月訪美與美國總統川普會面前夕，中方10日通報，中美聯手偵破一起跨國涉毒案，共23人被捕，包括2名中國公民。

據新華社報導，中國公安部和美國聯邦調查局（FBI）聯合偵破一起跨國制販合成大麻素類物質前體案件。今年5月初，美方向中方通報邢姓和宋姓2名中國公民的涉案線索。經查，該線索關聯中國國內在偵的一起案件，公安部決定併案調查。

報導接著表示，8月中旬，中國公安部組織河北等地警方統一開展收網行動，抓獲包括邢、宋在內的21名涉案人員，繳獲一批可用於制毒的非列管前體化學品。美方此前已在美國境內抓獲2名美籍涉毒嫌犯，兩人購買非列管前體化學品後在美製成毒品，並向美多家聯邦及州立監獄在押囚犯分銷。

報導形容，此案的成功偵破，是中美禁毒執法合作機制高效運行的體現，也是中美禁毒執法部門深化務實合作的成果。

美中近年加強打擊芬太尼等禁毒合作，曾數度聯合破獲跨國販毒案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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