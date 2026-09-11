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「對等安排」 大陸使館將日本人赴陸簽證規費調漲至七倍

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
在日本大幅上調大陸民眾赴陸簽證費用兩個月後，大陸官方也相應上調日本民眾赴陸簽證費用。圖為在北京的日本大使館。（圖／聯合報系資料照）
在日本大幅上調大陸民眾赴陸簽證費用兩個月後，大陸官方也相應上調日本民眾赴陸簽證費用。圖為在北京的日本大使館。（圖／聯合報系資料照）

大陸駐日本大使館11日宣布，根據「簽證費對等安排」，自14日起，對日本公民赴陸簽證規費進行調整，相關簽證費上調至1萬6750日元至5萬250日元不等，以單次簽證來看，費用調漲至超過原本費用的7倍。

新宣布的簽證規範，一次簽證為1萬6,750日元（約合台幣3,440元），二次簽證2萬5100日元（約合台幣5,150元）、半年多次簽證達3萬3500日元（約合台幣6,875元）；一年多次簽證則為5萬250日元（約合台幣1萬310元）。

根據去年底大陸使館公告，原先的簽證費用則為一次簽證2250日元、二次簽證3750日元、半年多次簽證4500日元、一年多次簽證7500日元。原本這一措施將延續至2026年12月31日。

此前日本駐北京大使館已公告自今年7月1日起，大幅上調大陸民眾赴日簽證等手續費用，單次簽證人民幣715元（約合台幣3,370元）、兩次簽證人民幣1,430元（約合台幣6,740元）、數次簽證1,430元（約合台幣6,740元）。

日經中文網稍早報導，此次是日本自1978年以來、約48年來首次調整簽證手續費。單次簽證由3000日元提高至1.5萬日元，多次簽證由6000日元上調至3萬日元。日本政府預計上調簽證手續費將帶來1200億日元左右的收入增加。

日本的簽證手續費先前一直比其他主要國家便宜。2025年入境外國人數（快報值）達到4243萬人，創歷史新高。2025年，日本的簽證發放數量超過786萬張，僅次於新冠疫情前創出歷史最高紀錄的2019年。報導提到日本一直在增加免簽對象國家。目前來自74個國家和地區的短期逗留人員，可在部分條件下免簽入境。日本外務省的數據顯示，2025年免簽赴日的外國人佔8成左右。

另一方面，來自中國大陸、菲律賓、越南等120多個國家的人員仍需要辦理簽證才能入境日本。在2025年日本的簽證發放總數中，向大陸民眾簽發的簽證為571萬張，約佔73％。

簽證 日本 調漲

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