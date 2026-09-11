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赴新疆出席兩岸同胞活動 洪秀柱引左宗棠故事：兩岸應守護和平

聯合報／ 特派記者陳宥菘／烏魯木齊即時報導
由大陸國台辦旗下海峽兩岸關係研究中心與台灣統派團體聯合舉辦的「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」11日在新疆烏魯木齊開幕。記者陳宥菘／攝影
由大陸國台辦旗下海峽兩岸關係研究中心與台灣統派團體聯合舉辦的「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」11日在新疆烏魯木齊開幕。記者陳宥菘／攝影

第六屆「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」11日在新疆烏魯木齊開幕，國民黨前主席洪秀柱致詞時，批評美日公然把台灣當成抗中反中的棋子，試圖挑起兩岸的對立仇恨，阻礙中華民族的繁榮復興，「我們絕不能讓他們的陰謀得逞」。她並引用左宗棠「收復新疆」、「守護國土」的故事，強調今天的兩岸更應該守護來之不易的和平、守護血脈親情與共同的歷史和文化。

由大陸國台辦旗下海峽兩岸關係研究中心與台灣統派團體聯合舉辦的「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」11日在新疆烏魯木齊開幕。陸方出席有新疆維吾爾自治區黨委書記陳小江、國台辦主任宋濤、國台辦副主任吳璽，台方則有國民黨前主席洪秀柱、新黨主席吳成典，以及統促黨總裁張安樂（白狼）、前立委邱毅與兩岸學者、青年等。

洪秀柱致詞時說，百年前，中國滿清政府面對列強環視國土面臨分割併吞的絕境，年近古稀的左宗棠先生毅然挺身而出，在強敵環伺之下收復新疆，可以說沒有左宗棠就沒有今天的新疆，所以新疆象徵著中華民族用生命守護每一寸山河的決心。

洪秀柱稱，這幾年越來越多的台灣鄉親，特別是年輕朋友走進新疆，「用最真實的體驗粉碎了西方捏造的種種謊言與偏見」。

洪秀柱表示，當今世界並不平靜，當我們沉浸在和平繁榮的喜悅中時，外部的風浪卻從來沒有停歇過。「近年來，美日等外部勢力為了遏制我們中國的崛起，公然把台灣當成抗中反中的棋子，試圖挑起兩岸的對立仇恨，阻礙中華民族的繁榮復興，我們絕不能讓他們的陰謀得逞」。

她接著指，面對著外部勢力的挑撥，兩岸更應該團結一致，共同捍衛老祖宗留下來的家業。國際局勢風雲變幻，大國競爭加劇，台灣不能夠成為別人博弈的棋子。「100多年前，左宗棠抬棺西征，守護的是國土，今天我們更應該守護來之不易的和平，守護兩岸同胞割捨不斷的血脈親情，也守護我們共同的歷史跟文化」。

洪秀柱說，我們始終期盼兩岸同胞能夠少一些標籤、多一些機遇，少一些誤解、多一些理解，少一些對立、多一些善意，兩岸的年輕朋友也不該在仇視中成長，更不應該在戰場上互相殘殺，他們應該在和平中追逐夢想，在交流中彼此成就。

國民黨前主席洪秀柱11日出席在新疆烏魯木齊舉行的第六屆「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」開幕式。記者陳宥菘／攝影
國民黨前主席洪秀柱11日出席在新疆烏魯木齊舉行的第六屆「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」開幕式。記者陳宥菘／攝影

兩岸同胞 和平 洪秀柱

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