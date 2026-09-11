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批台獨 國台辦主任宋濤：國家統一永遠是中國核心利益的核心

聯合報／ 特派記者陳宥菘／烏魯木齊即時報導
第六屆「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」11日在新疆烏魯木齊開幕，新疆維吾爾自治區黨委書記陳小江致詞指，去年以來，6萬多名台灣遊客訪問新疆，將秉持「兩岸一家親」理念，落實落細各項惠台利民政策措施。記者陳宥菘／攝影
第六屆「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」11日在新疆烏魯木齊開幕，新疆維吾爾自治區黨委書記陳小江致詞指，去年以來，6萬多名台灣遊客訪問新疆，將秉持「兩岸一家親」理念，落實落細各項惠台利民政策措施。記者陳宥菘／攝影

第六屆「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」11日在新疆烏魯木齊開幕，大陸國台辦主任宋濤致詞表示，「國家統一永遠是中國核心利益的核心」，面對台獨勢力勾連外部勢力滋事挑釁，要堅持一中原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外來干涉，「把國家民族前途命運牢牢掌握在我們中國人自己手中」。他也表示，在實現中華民族偉大復興進程中，兩岸青年必將大有可為，也必定大有作為。

兩岸同胞交流研討活動是由大陸國台辦旗下海峽兩岸關係研究中心，與台灣統派團體聯合舉辦。陸方出席開幕式的有新疆維吾爾自治區黨委書記陳小江、國台辦主任宋濤、國台辦副主任吳璽，台方則有國民黨前主席洪秀柱、新黨主席吳成典，以及統促黨總裁張安樂（白狼）、前立委邱毅，與兩岸學者等。

宋濤表示，本次活動以「和平發展、守護家園、團結奮鬥、共謀復興」為主題，是順應時代發展潮流，回應兩岸同胞期盼的需要。他提出三點看法，要矢志不渝，為統一大業努力進取；要堅持不懈，為同胞福祉攜手打拼；要自強不息，為民族復興團結奮鬥。

宋濤指出，一個「堅強統一的國家」始終是包含台灣同胞在內全體中華兒女的命運所繫，「國家統一永遠是中國核心利益的核心」。面對台獨勢力勾連外部勢力滋事挑釁，大家要堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對台獨分裂和外來干涉，堅定維護中華民族整體利益，「把國家民族前途命運牢牢掌握在我們中國人自己手中」。

他並稱，近年來，民進黨當局變本加厲打壓迫害台灣「愛國統一力量」，「但大家頂壓前行，始終堅守中國人的認同、始終堅定國家統一的信念，很不容易、很了不起」。

宋濤表示，大陸願台企能夠穩定的經營發展，台青能安心求學、就業創業，兩岸民眾能夠便利往來，大家能共享發展機遇。大陸將邊秉持「兩岸一家親」理念，率先同台灣同胞分享中國式現代化的發展機遇，讓兩岸同胞獲益更多、福祉更實、未來更好。他並指，在實現中華民族偉大復興進程中，兩岸青年必將大有可為，也必定大有作為。

陳小江致詞指，去年以來，1500多名台灣各界人士到新疆參訪、交流、考察研學，6萬多名台灣遊客親身領略新疆的遼闊地域、壯美風景和燦爛文化，直觀感受新疆日新月異的發展變化。新疆將秉持「兩岸一家親」理念，落實落細各項惠台利民政策措施，持續深化新台兩地經貿、文化、青年等領域的交流合作，促進新疆各族群眾和台灣同胞交流、交往、交融，為深化兩岸融合發展添新助力。

第六屆「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」11日在新疆烏魯木齊開幕，大陸國台辦主任宋濤致詞時批評台獨勢力勾連外部勢力滋事挑釁，強調「國家統一永遠是中國核心利益的核心」。記者陳宥菘／攝影
第六屆「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」11日在新疆烏魯木齊開幕，大陸國台辦主任宋濤致詞時批評台獨勢力勾連外部勢力滋事挑釁，強調「國家統一永遠是中國核心利益的核心」。記者陳宥菘／攝影

由大陸國台辦旗下海峽兩岸關係研究中心，與台灣統派團體聯合舉辦的第六屆「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」11日在新疆烏魯木齊開幕，活動主題為「和平發展、守護家園、團結奮鬥、共謀復興」。記者陳宥菘／攝影
由大陸國台辦旗下海峽兩岸關係研究中心，與台灣統派團體聯合舉辦的第六屆「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」11日在新疆烏魯木齊開幕，活動主題為「和平發展、守護家園、團結奮鬥、共謀復興」。記者陳宥菘／攝影

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