中國官方辦高級經營人才培訓班 籲民營企業家做「政治明白人」

第六屆「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」11日在新疆烏魯木齊開幕，大陸國台辦主任宋濤致詞表示，「國家統一永遠是中國核心利益的核心」，面對台獨勢力勾連外部勢力滋事挑釁，要堅持一中原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外來干涉，「把國家民族前途命運牢牢掌握在我們中國人自己手中」。他也表示，在實現中華民族偉大復興進程中，兩岸青年必將大有可為，也必定大有作為。

2026-09-11 13:04