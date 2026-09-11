聽新聞
0:00 / 0:00
中國官方辦高級經營人才培訓班 籲民營企業家做「政治明白人」
中國官方舉辦民營重點企業高級經營管理人才培訓班，中共中央統戰部副部長沈瑩聲稱，希望民營企業家學習「習思想」，做「政治明白人」。
據中共中央統戰部官方微信公眾號「統戰新語」消息，第10期民營重點骨幹企業高級經營管理人才培訓班8日至10日在中國大連高級經理學院舉行，沈瑩出席開班式並作講話。
沈瑩表示，「希望廣大民營企業家學深悟透習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平總書記在民營企業座談會上的重要講話精神，堅定擁護『兩個確立』、堅決做到『兩個維護』，始終做政治上的明白人」。
沈瑩強調，要堅定發展信心、保持發展定力、找準發展方向，實現企業成長與民族復興同頻共振；要加強技術攻關科技創新，完善中國特色現代企業制度，堅持誠信守法經營，投身先富促共富，扛起民營企業家的責任。
根據介紹，這次培訓班由中共中央統戰部舉辦，中國全國50多名民營企業家參加。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。