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香港支聯會案宣判 陸委會譴責：「一國兩制」全是謊言

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
對於支聯會案宣判，陸委會11日譴責香港國安惡法肆意踐踏民主人權。圖／聯合報系資料照
對於支聯會案宣判，陸委會11日譴責香港國安惡法肆意踐踏民主人權。圖／聯合報系資料照

香港前支聯會主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤被控「煽動他人顛覆國家政權罪」11日宣判，鄒幸彤被判7年3個月，李卓人遭判刑7年、何俊仁5年2個月。陸委會旋即發布新聞稿譴責，強調追求民主人權無罪，有關方面以國安為由羅織罪名，再次向國際社會證明所謂的「一國兩制」完全是欺騙世人的謊言。

陸委會表達遺憾與譴責之餘，還表示香港國安惡法肆意踐踏民主人權，呼籲立即停止政治迫害。

陸委會反問，中共於2021年發布「中國的民主白皮書」，宣稱「民主是全人類的共同價值，是中共和中國人民始終不渝堅持的重要理念」，則香港支聯會的民主主張，何罪之有？渠等遭以「煽動顛覆國家政權」定罪重判，不僅是對香港人民進行全面打壓，更在在凸顯中共民主騙術下的真實面目。

陸委會再次呼籲中共及港府，立即釋放所有因行使基本權利而遭無理羈押與判刑的民主人士。陸委會並稱，我政府將密切關注香港情勢，與國際社會的民主夥伴並肩，持續守護民主自由前線。

稍早，陸委會6月底公布之「香港移交29週年情勢研析報告」指出，在「國安至上、行政主導」的中共治港政策基調下，香港立法與司法的制衡功能失調，加以港府複製「中共維穩模式」進行政治、教育、社會、經濟與司法控制，且強力推動愛黨愛國教育，擴張國安法制，外交上緊跟中共步調，令國際關切香港進一步「中國大陸化」情形，以及「一國兩制」下香港剩餘的自主性。

陸委會並指，2025年，香港仍為我第5大出口市場，我為香港第2大貿易夥伴；雙方人員往來逾百萬人次，互為對方第2大客源市場。我政府對於在台就學的香港學生與移居台灣的香港民眾，持續結合地方政府與民間團體資源，協助渠等在台安居樂業。政府也將續依總統之國安統戰威脅17項因應策略（即「賴17條」）指示，完善風險管控機制。

一國兩制 香港 陸委會

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