香港支聯會案宣判 鄒幸彤遭判刑7年3個月 李卓人、何俊仁亦皆判刑

香港支聯會案11日宣判，前支聯會主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤被控「煽動他人顛覆國家政權罪」，三人量刑相同，在各自扣減後，鄒幸彤所獲刑期最高，被判7年3個月，李卓人遭判刑7年、何俊仁5年2個月。

綜合香港01、明報等報導，相關案件今日在香港的西九龍法院（暫代高等法院）判刑，三人除遭判刑外，已解散的支聯會則被判罰150萬元港幣（約合台幣606萬元），並下令須於3個月內繳清。

其中，何俊仁先前已認罪，其餘3被告經審訊後被裁定罪成。三名國安法指定法官李運騰、陳仲衡及黎婉姬，早前在裁決理由指，支聯會的「結束一黨專政」綱領，違反了2018年修正的大陸憲法，又重申憲法是基本法的母法，不得牴觸，亦毋須另行立法，便可直接適用於香港。而憲法訂下的根本制度，共產黨將繼續其領導地位，不存在西方式政黨輪替的可能性。

這些法官認為，諸被告在港版「國安法」實施後，拒絕臨崖勒馬，一意孤行地堅守抗爭立場，雖然李卓人和鄒幸彤否認煽動他人將綱領付諸實行，但他們把自己「豁出去」，亦是在鼓勵其他香港人學習大陸的抗爭者。基於以上理由，裁定各被告罪名成立。

報導稱，法官於判辭指，雖然本案不涉暴力，被告等未有就如何將「結束一黨專政」提出具體執行方法或時間表，惟本案仍屬於「情節嚴重」的級別，因為案發時社會動盪不安、被告等的活動自港版「國安法」實施後持續14個月之久、其活動屬全港性且受眾廣泛、利用各類活動及不同的社交平台犯事、被告等在本港具一定動員和影響力，以及他們相信其主張可能違法，但仍一意孤行，屬有預謀之舉。

判辭還提到，李卓人、何俊仁及鄒幸彤作為支聯會常委及主要行事者，罪責基本相同，以7年6個月監禁作為量刑起點。何俊仁在開審前認罪，法庭給予22個月認罪扣減；同時何俊仁與李卓人因曾任21年的公職，法庭酌情各減刑3個月；此外因為辯方同意大量控方案情而節省法庭時間，且審訊曾一再延後而對各被告造成一定心理壓力，法庭給予各人3個月的扣減。換算下來，鄒幸彤扣減最少。

值得注意的是，天主教榮休樞機陳日君到場旁聽，而大律師沈士文代表李卓人和何俊仁求情指，支聯會一直以和平非暴力的方式宣傳，並無明確的行動或路線圖，各受眾「各自修行」，過去卅多年亦從未有作出破壞行為，沈又指何曾患有癌症，現仍需服藥控制。

至於鄒幸彤則表示，爭取民主不應被懲罰，並說：「我哋所做嘅嘢係一日監都唔應該坐」（我們做的事情，一天牢都不該坐）。她亦向法官確認至她覺得沒有做錯，故無罪可悔，亦至今仍堅持信念，若法官指他們的行為嚴重，她會覺得是讚美。