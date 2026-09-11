香港支聯會顛覆政權案　李卓人、鄒幸彤獲刑7年或以上

已解散的香港支聯會及其前主席李卓人、前副主席鄒幸彤和何俊仁因觸犯「煽動顛覆國家政權」罪名成立，香港高等法院今天判處入獄，其中鄒幸彤刑期最重，判7年3個月，李卓人7年、何俊仁5年2個月。

高等法院今早借用西九龍裁判法院宣判，綜合本地媒體發自法庭的消息，法官作出了以上判刑。至於被告支聯會，法官判罰款港幣150萬元（新台幣600萬元）。

在這起案件中，支聯會和李卓人、鄒幸彤、何俊仁同被控觸犯港區國安法的「煽動顛覆國家政權罪」。兩週前，李卓人等人在法庭完成求情程序，法官押後至今天宣判。

控罪指3人於2020年7月1日至2021年9月8日期間在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，也就是推翻、破壞中國憲法確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中國中央政權機關。

鄒幸彤此前在庭上自辯時說，她不認為追求民主有罪；法官曾詢問鄒幸彤是否打算求情，鄒幸彤表示「會繼續堅持信念」；法官也曾問她是否沒有悔意，她回答說「無錯」（沒錯）。

這起案件今年初開審時，何俊仁在庭上認罪，李卓人和鄒幸彤不認罪；支聯會則由破產管理署聘請資深大律師辯護，同樣不認罪。

據港區國安法，觸犯「煽動顛覆國家政權罪」，情節嚴重的處5年以上、10年以下有期徒刑；情節較輕的，處5年以下有期徒刑、拘役或管制。