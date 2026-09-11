多達46國參與...大陸主導「國際打擊電信網路詐騙聯盟」成立

大陸主辦的全球公共安全合作論壇（連雲港）2026年大會9日在江蘇省連雲港舉行，官方已經披露，10日上午成立了「國際打擊電信網路詐騙聯盟」，號稱有46個國家參與共建聯盟。

據大陸公安部官網11日消息，全球公共安全合作論壇（連雲港）大會主席曾偉雄10日介紹，本屆大會吸引了來自139個國家和地區、國際組織的2100多名代表參加，「參會嘉賓地域代表性更強，涉及領域更多，高級別參會嘉賓增多」。

大會期間，10日上午大陸公安部在連雲港舉辦了「國際打擊電信網路詐騙聯盟」成立大會，46個國家參與共建聯盟。另外還有34個觀摩國以及聯合國、國際刑警組織等4個國際組織出席成立大會。不過陸方沒有公布詳細成員名單，目前僅知有盧安達、賴比瑞亞等國的警務部門在社群平台公布自身參與狀況。新華社還提到幾個創始成員國包含越南、寮國、肯亞、柬埔寨、巴基斯坦和俄羅斯。另外，緬甸媒體The Irrawaddy也披露緬國也有參與。

中新社報導，各方共同發布了「關於成立國際打擊電信網路詐騙聯盟的聯合聲明」。聲明指出，各國共同認識到電信網路詐騙正在成為世界公害，認識到建立一個以國際公約為基礎，更聚焦、更專業、更高效、更具行動性的政府間國際組織，對於共同應對和打擊電信網路詐騙及關聯犯罪，保護各國公民、法人及其他組織的安全與合法權益極具現實意義和積極作用。

而大陸國務委員兼公安部長王小洪在成立大會上指出，中方願同各方一道堅持規則引領、健全反詐治理體系，堅持實戰導向、提升聯合打擊效能，堅持能力共建、推動資源手段共享，堅持機制對接、加強整體協調聯動，共同把聯盟建設成為全球反詐治理重要平台。希望各方加速推進聯盟實體化建設，圍繞重點區域、重點案件、關鍵鏈條穩步推進常態化執法合作，組織開展專業培訓、聯合演練加快推進整體能力提升，「堅決遏制跨國電詐犯罪蔓延態勢，堅決保障各國人民福祉」。

此外，在會見柬埔寨國務大臣兼打擊網絡詐騙委員會秘書長柴西納列時，王小洪表示，中方贊賞柬方清剿電詐犯罪的決心和行動，將繼續支持柬方提升執法能力，徹底鏟除電詐「毒瘤」，切實維護兩國人民利益和安全。