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黎智英30歲女兒證實患癌症：無比渴望父親在身邊
被香港法院判囚20年的香港壹傳媒創辦人黎智英，其30歲的女兒黎采向美媒透露，在今年夏天證實患癌症，接受治療期間無法出現任何活動。她說：「無比渴望父親在身邊」。
美國保守派媒體「每日連線」（The Daily Wire）駐白宮記者奧羅漢（Mary Margaret Olohan）9日在其X平台帳號發文，指黎采向「每日連線」透露，今年夏天她確診患癌症，並將於英國接受治療。
貼文引述黎采表示，她對治療結果持樂觀態度，但在治療期間將無法出席各類活動。她感激父母作為榜樣令她學會堅忍，基督信仰教導他們，苦難可以帶來救贖，而父親也見證了這一點。與父親相比，她所經歷是微不足道。她希望能像父親，將這份苦難視為一種恩典。
黎采又表示，「我無比渴望父親在身邊，並祈求他能早日獲釋」。對於每一位繼續為爭取父親自由而努力的人，她深表感激。
78歲的黎智英去年被法院裁定違反香港國安法中「串謀勾結外國勢力罪」和另一項「串謀發布煽動刊物罪」，今年3月被判囚20年。
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