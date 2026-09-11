快訊

亞運男籃／陳盈駿指聲明不符事實 籃協：賽程落幕再說明始末

蘋果10月有望再推9新品！觸控MacBook Ultra、iPad mimi、HomePad超期待

王偉忠讚選情順「蔣萬安要頭暈」沈伯洋：提醒現在市政需被關注

聽新聞
0:00 / 0:00

黎智英30歲女兒證實患癌症：無比渴望父親在身邊

中央社／ 台北11日電
壹傳媒集團創辦人黎智英。美聯社
壹傳媒集團創辦人黎智英。美聯社

被香港法院判囚20年的香港壹傳媒創辦人黎智英，其30歲的女兒黎采向美媒透露，在今年夏天證實患癌症，接受治療期間無法出現任何活動。她說：「無比渴望父親在身邊」。

美國保守派媒體「每日連線」（The Daily Wire）駐白宮記者奧羅漢（Mary Margaret Olohan）9日在其X平台帳號發文，指黎采向「每日連線」透露，今年夏天她確診患癌症，並將於英國接受治療。

貼文引述黎采表示，她對治療結果持樂觀態度，但在治療期間將無法出席各類活動。她感激父母作為榜樣令她學會堅忍，基督信仰教導他們，苦難可以帶來救贖，而父親也見證了這一點。與父親相比，她所經歷是微不足道。她希望能像父親，將這份苦難視為一種恩典。

黎采又表示，「我無比渴望父親在身邊，並祈求他能早日獲釋」。對於每一位繼續為爭取父親自由而努力的人，她深表感激。

78歲的黎智英去年被法院裁定違反香港國安法中「串謀勾結外國勢力罪」和另一項「串謀發布煽動刊物罪」，今年3月被判囚20年。

癌症 黎智英 女兒

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

參與香港民主建國聯盟 兩男被判囚3年以上

女兒遭霸凌 魏平政提告「不和解」

陸女狠殺男友分屍當垃圾丟！盜帳號偽裝人沒死 被捕認：還有一袋在頂樓

女兒開箱影片遭網路性霸凌 彰化藍營縣長候選人魏平政提告「不和解」

相關新聞

多達46國參與...大陸主導「國際打擊電信網路詐騙聯盟」成立

大陸主辦的全球公共安全合作論壇（連雲港）2026年大會9日在江蘇省連雲港舉行，官方已經披露，10日上午成立了「國際打擊電信網路詐騙聯盟」，號稱有46個國家參與共建聯盟。

習近平訪印前 印度證實雙方已在東段邊境舉行2場將軍級別會晤

大陸外交部10日宣布大陸國家主席習近平將赴印度出席金磚國家峰會，這也是7年來他首度訪印，屆時與印度總理莫迪的互動將會受矚。此前雙方曾爆發邊境衝突，值得注意的是，在習近平到訪前，共軍與印軍已經在邊境地區舉行兩場高級軍事指揮官會談，印度媒體披露印方出席軍官為中將。這也是雙方8月底邊界問題特別代表第25次會晤後的最新軍事舉措。

港媒：美戰爭部中國事務首席主任卡拉斯將率團出席香山論壇

美國重新提高參加北京香山論壇的代表等級。根據《南華早報》報導，美國戰爭部負責中國事務的首席主任卡拉斯（Cynthia “Xanthi” Carras）將率美國代表團參加9月15日至17日在北京舉行的第十三屆北京香山論壇。去年，美國僅派出了駐華使館國防武官參會；今年重新由五角大廈負責中國政策的官員帶隊，代表規格明顯回升。

黎智英30歲女兒證實患癌症：無比渴望父親在身邊

被香港法院判囚20年的香港壹傳媒創辦人黎智英，其30歲的女兒黎采向美媒透露，在今年夏天證實患癌症，接受治療期間無法出現任...

咖啡喝不起了 陸失業青年搶「黨群服務中心」蹭一天

上海失業的年輕人，以往總喜歡窩在咖啡館裡，點一杯人民幣30元（約新台幣141元）拿鐵，蹭一天空調和WiFi，除了投履歷，還可假裝工作，讓自己看起來「體面」。然而持續的消費降級，讓精打細算的他們相中「黨群服務中心」（類似台灣的里民活動中心）。這裡不僅提供免費空調、WiFi、插座、熱水，有些地方樓上樓下還有社區食堂（餐廳）和健身房，唯一缺點是要趕在開門前排隊，搶有限座位。

川習會前夕推進早日落地 中美磋商300億美元對等降稅

中美元首「川習會」前夕，雙方經貿磋商持續推進。大陸商務部昨（10）日透露，中美經貿團隊正在就300億美元對等降稅框架安排進行磋商。路透則披露，大陸本周已採購約100萬噸美國黃豆。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。