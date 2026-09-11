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習近平訪印前 印度證實雙方已在東段邊境舉行2場將軍級別會晤

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
共軍9月初與印軍在邊境東段已舉行將軍級會談。圖為西藏邊防一線哨所的中共官兵。（中新社）
共軍9月初與印軍在邊境東段已舉行將軍級會談。圖為西藏邊防一線哨所的中共官兵。（中新社）

大陸外交部10日宣布大陸國家主席習近平將赴印度出席金磚國家峰會，這也是7年來他首度訪印，屆時與印度總理莫迪的互動將會受矚。此前雙方曾爆發邊境衝突，值得注意的是，在習近平到訪前，共軍與印軍已經在邊境地區舉行兩場高級軍事指揮官會談，印度媒體披露印方出席軍官為中將。這也是雙方8月底邊界問題特別代表第25次會晤後的最新軍事舉措。

就在大陸官宣習近平訪問前，印度外交部發言人蘭迪爾．賈伊斯瓦爾（Randhir Jaiswal）在8日的例行記者會上透露，首場高級別軍事指揮官會晤於9月6日在印方一側阿魯納恰爾邦（即藏南地區，位於中印邊界東段）的瓦查（Wacha）舉行，另一場於9月7日在大陸一側的達邁（Damai）舉行。他進一步透露稱，西段邊界也採取了類似的安排。

據他介紹，上述會晤是根據兩國特別代表於2025年和2026年8月達成的共識，以及2026年5月和8月在北京和新德里舉行磋商的結果舉行的。

印度媒體「印度快報」則揭露，這次邊境會晤，印度方面係由陸軍第三軍司令吉里什．卡利亞中將（Girish Kalia）與中共對口官員及其他軍官舉行了會談。報導並指，這次會談意義重大，因為這是近幾個月來雙方在阿魯納恰爾邦實際控制線沿線緊張局勢下舉行的首次高級軍事指揮官級會談。

不過賈伊斯瓦爾8日當天沒有直接向媒體證實「莫習會」是否舉行。此前，8月底至9月初在吉爾吉斯登場的上合組織峰會上，習近平、莫迪在合影前有所互動寒暄，莫迪甚至還伸出雙手分別握住習近平與俄國總統普亭，熱絡互動。

今年8月25日，中印邊界問題特別代表第25次會晤在北京舉行。中共政治局委員王毅與印度國家安全顧問多瓦爾達成8點成果共識，重申維護邊境地區和平安寧，為兩國關係健康穩定發展營造適宜氛圍。同時雙方強調將推進邊界問題解決框架的磋商，尋求公平合理和雙方都能接受的解決方案。在中印邊境事務磋商和協調工作機制（WMCC）框架下成立劃界專家小組和邊境管控工作小組，分別推進討論邊界劃界早期和實質性收穫以及邊境管控工作。兩個小組將首先明確各自的職能範圍。

同時，雙方同意通過現有的外交軍事管道，包括WMCC、現地指揮官會談和其他雙方同意的機制，及時處理邊境現地任何情況，致力於解決突出問題，避免雙方在邊境實控線地區的誤解誤判。雙方討論了增進對相應地區實控線理解的方式，以便更好管控邊境。雙方同意增加兩個將軍級會談會晤點，並且在邊境東段、中段新增兩條邊防軍事聯絡熱線。雙方也同意加強邊境貿易、朝聖等交流合作。

習近平 印度 金磚

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