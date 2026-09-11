川習會前夕推進早日落地 中美磋商300億美元對等降稅

中美元首「川習會」前夕，雙方經貿磋商持續推進。大陸商務部昨（10）日透露，中美經貿團隊正在就300億美元對等降稅框架安排進行磋商。路透則披露，大陸本周已採購約100萬噸美國黃豆。

大陸目前對包括農產品在內的所有美國商品加徵10%關稅。路透指出，如果黃豆關稅下調，可能吸引更多大陸民營榨油商重新採購美國黃豆。

據大陸商務部網站，商務部發言人黃玲昨天在例行記者會表示，中美雙方經貿團隊認真落實兩國元首北京會晤達成的共識，正在就300億美元對等降稅框架安排進行磋商，爭取早日落地實施。

今年5月，美國總統川普訪陸並與大陸國家主席習近平在北京會晤後，中美同意建立貿易理事會和投資理事會。

大陸商務部當時表示，雙方原則同意在貿易理事會項下，討論同等規模產品的對等降稅框架，規模各為300億美元或更多，雙方商定的彼此關注產品，有望適用最惠國稅率甚至更低。7月，陸方再表示，雙方正就具體降稅安排徵求意見。

另據大陸外交部網站，有外媒問及中美高層交往的「障礙」是否取得處理進展。外交部發言人郭嘉昆昨天回應，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用，雙方就年內元首互動安排保持著溝通。

川普7月曾表示，習近平將於9月24日訪問華府，但陸方迄今尚未正式確認日期。美國貿易代表葛里爾本月3日則透露，習近平訪美期間，中美可能就農業及非關稅貿易壁壘發布相關消息。

與此同時，路透引述四名交易商報導，大陸本周購買約100萬噸美國黃豆，使今年大陸購買美國黃豆總量，接近白宮所稱每年2,500萬噸採購承諾的一半。一名駐亞洲交易商表示，過去幾天中儲糧的採購量有所增加，「他們是在習近平訪美前進行採購」。

美國農業部9日也公布，向大陸出售34萬噸黃豆，另有10萬噸售往未知的目的地。

報導指出，大陸購買美國黃豆，可能有助加強與華府的貿易及外交關係。同時，全球油籽供應日益吃緊，主要出口國巴西的庫存持續下降。

依白宮說法，大陸去年承諾2026年至2028年每年採購至少2,500萬噸美國黃豆。今年5月川習會後，美方又宣布，大陸同期每年將採購至少170億美元、不含黃豆在內的美國農產品。