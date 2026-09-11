聽新聞
0:00 / 0:00

川習會前夕推進早日落地 中美磋商300億美元對等降稅

經濟日報／ 記者張鈺琪／綜合報導

中美元首「川習會」前夕，雙方經貿磋商持續推進。大陸商務部昨（10）日透露，中美經貿團隊正在就300億美元對等降稅框架安排進行磋商。路透則披露，大陸本周已採購約100萬噸美國黃豆。

大陸目前對包括農產品在內的所有美國商品加徵10%關稅。路透指出，如果黃豆關稅下調，可能吸引更多大陸民營榨油商重新採購美國黃豆。

據大陸商務部網站，商務部發言人黃玲昨天在例行記者會表示，中美雙方經貿團隊認真落實兩國元首北京會晤達成的共識，正在就300億美元對等降稅框架安排進行磋商，爭取早日落地實施。

今年5月，美國總統川普訪陸並與大陸國家主席習近平在北京會晤後，中美同意建立貿易理事會和投資理事會。

大陸商務部當時表示，雙方原則同意在貿易理事會項下，討論同等規模產品的對等降稅框架，規模各為300億美元或更多，雙方商定的彼此關注產品，有望適用最惠國稅率甚至更低。7月，陸方再表示，雙方正就具體降稅安排徵求意見。

另據大陸外交部網站，有外媒問及中美高層交往的「障礙」是否取得處理進展。外交部發言人郭嘉昆昨天回應，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用，雙方就年內元首互動安排保持著溝通。

川普7月曾表示，習近平將於9月24日訪問華府，但陸方迄今尚未正式確認日期。美國貿易代表葛里爾本月3日則透露，習近平訪美期間，中美可能就農業及非關稅貿易壁壘發布相關消息。

與此同時，路透引述四名交易商報導，大陸本周購買約100萬噸美國黃豆，使今年大陸購買美國黃豆總量，接近白宮所稱每年2,500萬噸採購承諾的一半。一名駐亞洲交易商表示，過去幾天中儲糧的採購量有所增加，「他們是在習近平訪美前進行採購」。

美國農業部9日也公布，向大陸出售34萬噸黃豆，另有10萬噸售往未知的目的地。

報導指出，大陸購買美國黃豆，可能有助加強與華府的貿易及外交關係。同時，全球油籽供應日益吃緊，主要出口國巴西的庫存持續下降。

依白宮說法，大陸去年承諾2026年至2028年每年採購至少2,500萬噸美國黃豆。今年5月川習會後，美方又宣布，大陸同期每年將採購至少170億美元、不含黃豆在內的美國農產品。

降稅 中美 大陸商務部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川習會前夕…陸本周買100萬噸美國黃豆 發改委辦美企圓桌會

川習二會前給足面子！ 路透：中國大陸本周採購100萬噸美國黃豆

中美進入競爭管理新時代

比關稅還狠！川普報復 封殺加國乳製品等

相關新聞

川習會前夕推進早日落地 中美磋商300億美元對等降稅

中美元首「川習會」前夕，雙方經貿磋商持續推進。大陸商務部昨（10）日透露，中美經貿團隊正在就300億美元對等降稅框架安排進行磋商。路透則披露，大陸本周已採購約100萬噸美國黃豆。

為川習會鋪路！中美磋商300億美元對等降稅 陸再買美黃豆

中美元首新一輪互動前，雙方經貿磋商持續推進。大陸商務部昨天表示，中美經貿團隊正在就三百億美元對等降稅框架安排進行磋商。路透則披露，大陸本周已採購約一百萬噸美國黃豆。

青島外籍貨輪檢修起火25死...陸今年重大傷亡事故頻頻

山東青島市北海造船有限公司一艘外籍貨輪昨日在靠港檢修期間起火，造成重大人員傷亡。船上共有四十二人，其中十二人安全撤出、五人受傷送醫，廿五人一度失聯，後均被尋獲，已無生命體徵。官方尚未公布死者國籍及身分。

川普、金正恩再會有譜？傳陸願當中間人 「但有前提條件」

中國大陸國家主席習近平即將前往華府出席中美雙邊峰會之際，香港南華早報十日獨家報導，多名知情人士表示，中國願意協助促成美國總統川普與北韓領導人金正恩再次會面，並在重啟美朝外交發揮「積極」且「建設性」作用。這凸顯北京希望繼續在朝鮮半島事務及相關談判扮演核心角色。

陸證實習近平本周末訪印！出席金磚峰會 中印「信任赤字」仍存在

大陸外交部昨晚證實，大陸國家主席習近平本周末將赴印度出席金磚國家領導人會晤，這將是習近平七年來首次到訪印度，官宣內容並未提及習近平會對印度國是訪問。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。