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陸證實習近平本周末訪印！出席金磚峰會 中印「信任赤字」仍存在

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸國家主席習近平（右）將出席在印度舉行的金磚國家會議，左為印度總理莫迪。資料照。美聯社
大陸國家主席習近平（右）將出席在印度舉行的金磚國家會議，左為印度總理莫迪。資料照。美聯社

大陸外交部昨晚證實，大陸國家主席習近平本周末將赴印度出席金磚國家領導人會晤，這將是習近平七年來首次到訪印度，官宣內容並未提及習近平會對印度國是訪問。

中印學者認為，中印之間仍存在嚴重的「信任赤字」，兩國關係不太可能取得重大突破。

大陸外交部官網昨晚六點宣布，應莫迪總理邀請，習近平將於九月十二日至十三日赴印度新德里出席金磚國家領導人第十八次會晤。此前，多家外媒及港媒早已報導習近平將訪問印度，且指他將率領龐大代表團隨行，但直到昨天下午三點的外交部記者會，發言人郭嘉昆應詢時仍稱「沒有可提供的訊息」。

習近平上一次赴印度已是二○一九年十月，當時應莫迪邀請出席中印領導人第二次非正式會晤；上一次對印度國是訪問更已是二○一四年。

香港南華早報昨指，預計習近平將在本次金磚峰會期間與莫迪舉行會晤。路透早前報導，習近平極可能率領四百名官員與會。

習莫二人本月初才在吉爾吉斯舉行的上海合作組織峰會同場開會，但未舉行雙邊會晤，上一次習莫會則是在去年八月卅一日上合組織天津峰會期間舉行，習近平當時喊出，實現「龍象共舞」應當是中印雙方的正確選擇，中印關係也相應出現改善，包括恢復直航、重啟邊境貿易等。

中印關係在二○二○年加勒萬河谷爆發流血衝突後惡化，儘管二○二四年達成脫離接觸安排，兩國關係趨於改善，但根據路透報導，曾任大陸駐印度大使館外交官、上海復旦大學南亞研究中心副主任林民旺認為，中印關係不太可能取得重大突破，「我們當然希望改善關係，但還要看印度究竟在多大程度上願意」。

印度智庫觀察家研究基金會副會長潘特則直言中印之間仍存在嚴重的「信任赤字」，但他認為現在是大陸發揮強大經濟實力優勢、成為印度可靠合作夥伴的良機，尤其是在中印目前都受到美國貿易政策的影響。

路透指出，習近平此訪有望進一步推動中印外交關係回暖，但目前鮮有跡象顯示，兩國經貿關係將隨之改善。報導提到，兩國企業仍面臨諸多障礙，包括投資項目受監管規定掣肘、簽證審批延誤，以及工業設備受到限制等，凸顯中印外交關係改善與經貿關係發展之間的落差。

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