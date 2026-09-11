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青島外籍貨輪檢修起火25死...陸今年重大傷亡事故頻頻

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導
一外籍貨船10日在中國船舶集團青島北海造船有限公司檢修過程中發生火災。新華社
一外籍貨船10日在中國船舶集團青島北海造船有限公司檢修過程中發生火災。新華社

山東青島市北海造船有限公司一艘外籍貨輪昨日在靠港檢修期間起火，造成重大人員傷亡。船上共有四十二人，其中十二人安全撤出、五人受傷送醫，廿五人一度失聯，後均被尋獲，已無生命體徵。官方尚未公布死者國籍及身分。

綜合央視與新華社報導，事故發生於十日上午十一時十五分許，一艘外籍貨船在中國船舶集團青島北海造船有限公司檢修過程中發生火情，明火於下午二時卅分左右撲滅。五名傷者目前生命體徵平穩。

事故發生後，大陸國家主席習近平對事故作出指示，要求抓緊搜救失聯人員，妥善做好善後安撫等工作，並盡快查明事故原因，依法嚴肅追究責任；同時要求各地區有關部門深入排查整治各類火災隱患，堅決遏制重特大事故發生。大陸國務院總理李強也作出批示，要求全力救治傷員、做好善後處置工作、嚴防次生災害。

報導指，根據習近平指示和李強要求，應急管理部已派出工作組趕赴現場指導；山東省和青島市啟動應急處置機制，組織應急、消防救援、公安、衛生健康、工信等部門全力展開救援。山東省委、省政府主要負責人也赴現場指揮處置。

大陸今年發生多起重大傷亡事故。今年一月十八日，內蒙古包鋼板材廠發生爆炸事故，造成十人死亡、八十四人受傷；七月九日，福建晉江陳埭鎮江頭村輝騰鞋業公司廠房大火，造成二十八人死亡。

青島 習近平 國籍 失聯 火災 新華社

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