川普、金正恩再會有譜？傳陸願當中間人 「但有前提條件」

中國大陸國家主席習近平即將前往華府出席中美雙邊峰會之際，香港南華早報十日獨家報導，多名知情人士表示，中國願意協助促成美國總統川普與北韓領導人金正恩再次會面，並在重啟美朝外交發揮「積極」且「建設性」作用。這凸顯北京希望繼續在朝鮮半島事務及相關談判扮演核心角色。

報導引述消息人士指出，北京將支持所有可能促成美朝恢復對話的可信努力，但中國不會無條件推動川普與金正恩再次會面。北京在採取進一步行動前，將先評估美方對川金會的具體目標，以及這場峰會可能取得哪些成果。

一名消息人士表示，中國希望促成川金會面，因為北京可將平壤視為對華府交涉時的一項籌碼。不過，只有在中國自身利益獲得保障情況下，北京才會推動川金再次會面。

報導指出，各方曾討論在十一月中國深圳亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖峰會期間安排川金會，但相關計畫尚未確認。另一名知情人士透露，川普幾乎已確定出席ＡＰＥＣ峰會，美方八月中旬曾派遣特使前往深圳及杭州勘察，為可能舉行川金會預作準備。

知情人士表示，川普與習近平五月於北京會面後，相關規畫開始加速。川普近來多次公開向北韓釋出試探訊號，希望恢復第一任期時備受矚目的領袖外交。

川普第一任期曾與金正恩舉行三次峰會，分別在新加坡、越南以及兩韓邊界非軍事區。這些會面一度被視為美朝關係重大突破，但最終並未取得決定性成果。

北京願意考慮協助重啟美朝外交，與朝鮮半島局勢變化有關。消息人士指出，北韓與俄羅斯關係持續加強，使平壤取得比過去更大的外交及軍事籌碼。

金正恩如果再次與川普坐上談判桌，可能提出比過去更高的要求。知情人士認為，北韓可能要求解除或放寬制裁，並將美國承認北韓的核武國家地位作為重返談判條件。

金正恩對過去與川普會面成果失望，也可能成為重啟外交的障礙，北韓這次可能不願再進行缺乏明確成果的峰會。