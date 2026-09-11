為川習會鋪路！中美磋商300億美元對等降稅 陸再買美黃豆

中美元首新一輪互動前，雙方經貿磋商持續推進。大陸商務部昨天表示，中美經貿團隊正在就三百億美元對等降稅框架安排進行磋商。路透則披露，大陸本周已採購約一百萬噸美國黃豆。

大陸商務部發言人黃玲昨天在例行記者會表示，中美雙方經貿團隊認真落實兩國元首北京會晤達成的共識，正在就三百億美元對等降稅框架安排進行磋商，爭取早日落地實施。另，大陸外交部昨天在記者會上有媒體提及中美「高層交往」問題時，發言人郭嘉昆回應，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用，雙方就年內元首互動安排保持著溝通。

美國總統川普七月曾表示，習近平將於九月廿四日訪問華府，但陸方迄今尚未正式確認日期。美國貿易代表葛里爾本月三日則透露，習近平訪美期間，中美可能就農業及非關稅貿易壁壘發布相關消息。

今年五月，美國總統川普訪陸並與大陸國家主席習近平在北京會晤後，中美同意建立貿易理事會和投資理事會。大陸商務部當時表示，雙方原則同意在貿易理事會項下，討論同等規模產品的對等降稅框架，規模各為三百億美元或更多，雙方商定的彼此關注產品，有望適用最惠國稅率甚至更低。七月，陸方再表示，雙方正就具體降稅安排徵求意見。

與此同時，路透十日引述四名交易商報導，大陸本周購買約一百萬噸美國黃豆，使今年大陸購買美國黃豆總量，接近白宮所稱每年二千五百萬噸採購承諾的一半。一名駐亞洲交易商表示，過去幾天中儲糧的採購量有所增加，「他們是在習近平訪美前進行採購」。報導指，大陸購買美國黃豆，可能有助加強與華府的貿易及外交關係。

大陸國家發改委昨天則在北京與包括亞馬遜雲、輝達在內的六十多家美國在華跨國企業舉行高層圓桌會，並向其介紹「十五五」時期大陸利用外資政策情況，強調「共謀新發展」。此舉被視為在大陸國家主席習近平訪美前，為兩國關係營造氛圍。

另，上海美國商會昨發布中國商業環境調查報告，在陸美企有百分之五十八受訪者對大陸未來五年前景持樂觀態度，較去年上升十七個百分點。顯示隨中美兩國尋求穩定關係，美國企業的擔憂已有減輕。