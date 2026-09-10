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習近平周末 將赴印度出席金磚國家領導人會晤
大陸外交部發言人宣布，應印度總理莫迪邀請，習近平將於星期六（9月12日）至星期天（13日）赴印度新德里出席金磚國家領導人第十八次會晤。這是習近平七年來首次訪問印度。
2020年，一場邊境衝突造成20名印度士兵和4名大陸士兵死亡，令兩國關係進一步惡化。不過，近年來中印關係有所改善，尤其是在莫迪去年訪華之後，而兩國與美國的關係也都面臨波動。
路透引述上海復旦大學南亞研究中心副主任、曾任大陸駐印度大使館外交官的林民旺表示，「大陸當然希望改善關係，但我們還要看印度究竟在多大程度上願意改善關係。」他認為，兩國關係不太可能取得重大突破。
新德里智庫觀察家研究基金會副總裁潘特（Harsh Pant）則指出，兩國之間仍存在嚴重的「信任赤字」。
他說：「大陸擁有強大的經濟實力，現在是發揮這一優勢、成為可靠合作夥伴的良機，尤其是在兩國都受到美國貿易政策影響的情況下。」
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