「支語警察」不足為奇？梁文傑：對岸鴨霸行為造成 自己要反省

針對近期網路出現所謂「支語警察」，陸委會副主委梁文傑10日表示，兩岸語言相同，交流之下詞彙互通或互相替換，「我覺得這是一個不足為奇的現象」。不過他也指，近年共機、共艦不斷擾台，國安及間諜案件層出不窮，民眾自然會有警覺或「不爽的心情」，所謂「支語警察」大概就是這樣的自然反應，「我認為這是對岸鴨霸的行為造成的，這個是對岸自己要反省」。

陸委會10日下午舉行例行記者會，由梁文傑主持。有媒體提問，國台辦9日批評台灣出現「支語警察」現象，是民進黨當局與台獨勢力「逢中必反」，「反中抗中越來越魔怔」（走火入魔）。陸委會怎麼看這個指控，以及台灣網友對所謂「支語」較為敏感的現象？

梁文傑回應，兩岸語言相同，交流之下，「其實詞彙互通或者是互相替換，我覺得這是一個不足為奇的現象」。他以英語和美語為例指，美國人過去講足球會使用「soccer」，現在則會使用「football」；英國人講地鐵原本使用「underground」，現在很多人也開始使用美國人常說的「subway」，「這個就是互相交流的關係」。

不過，梁文傑補充，「如果兩邊的關係好，沒有一邊欺負一邊，那這種詞彙互通或互相替換，大家都覺得沒什麼。但是如果兩邊關係不好，那就會出現問題」。

他表示，近年來「共機、共艦不斷地在擾台」，台灣破獲的國安案件也越來越多，「民眾就會有這種警覺心，或者不爽的心情」。他說，所謂的「支語警察」，大概就是這樣很自然的反應，「我認為這是對岸鴨霸的行為造成的，這個是對岸自己要反省」。

另有媒體追問，「支語」一詞中的「支」是指「支那」的意思，其實帶有侮辱、歧視意味，怎麼看待這個詞現在成為網路流行詞？甚至有時候新聞報導標題是可以直接入標的？同時，部分網友糾正所謂「支語」時，怎麼看待這種有點走火入魔的現象？

梁文傑表示，「我是不會用『支語』這2個字啦，我自己不會用」，至於媒體把它當作新聞標題，「那是媒體自己的問題，我們陸委會沒辦法去管」。

他也說，兩岸詞彙互相取代、使用的現象，有時自己也會「不自知」。梁文傑舉例，因為自己常看大陸資料，有時會使用「出台」某一個政策，但台灣一般會講「發布」某一個政策，「我有的時候會不小心，我也被人家糾正過。那被糾正我就欣然接受」。

至於會不會有過於極端的情況，梁文傑強調，這樣的反彈情緒是最近幾年才出來的，也伴隨「中共對台灣的騷擾、軍演」，以及國安、間諜案件層出不窮等狀況而出現，「我認為根源還是在於對岸的行為」。