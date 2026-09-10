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國台辦稱赴陸遇事可找台辦 梁文傑：真正風險在莫名其妙被帶走

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
陸委會10日下午舉行例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑主持。記者張鈺琪／攝影
陸委會10日下午舉行例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑主持。記者張鈺琪／攝影

針對國台辦昨（9）日稱台灣民眾赴陸旅遊若遇問題，可向當地旅遊機關投訴或向當地台辦尋求協助，陸委會副主委梁文傑10日回應，如果在當地遇到車禍、翻車等交通事故，「我覺得不會有太大的問題」。他並指，台灣人赴陸真正的風險不在交通事故，而在於陸方「管到你在台灣的言行」，然後你入境的時候「莫名其妙被帶走、被留置」。

陸委會10日下午舉行例行記者會，由梁文傑主持。有媒體詢問，目前政府禁止旅行社公開招攬赴陸旅遊團，不過對於自組旅行團赴陸卻提出一個很明確的行政管理方法，所以政府對赴陸旅遊的定位究竟是什麼樣子？是被鼓勵的？還是應該盡量避免？

梁文傑回應，外界所指的「禁團令」，主要是指旅行業者「不得於網路或文宣登載出團日期、價格、團號等公開招攬出團資訊」，類似行為是目前政策所不允許的，因為兩邊都知道「我們要求用小兩會來談，他們不願意，所以一直卡在這邊」。

不過，梁文傑指，現在有很多「三五親朋好友招攬組團」，或同鄉會、社團自行招攬，再請旅行社代為規劃、處理，觀光署目前的政策就是「把它納入管理」，因此才會有這些登錄要求。

至於政府是否鼓勵民眾赴陸旅遊，梁文傑說，「我們政府不會鼓勵任何國人去哪裡玩」，大家也從來沒有聽過政府鼓勵去日本、美國或中國大陸旅遊。

梁文傑強調，陸委會一再呼籲的「盡量避免去中國大陸」是針對公務員。「公務員我們已經有非常多的案例了」，特別是軍方、警察及特定機關。

至於國台辦9日表示，台灣民眾若在大陸旅遊遇到問題，可向當地旅遊機關投訴，或向當地台辦尋求協助。梁文傑回應，如果你在當地遇到車禍、翻車等交通事故，「一般來講，我覺得不會有太大的問題啦」。他舉例，過去在有大陸團的時候，他們在台灣遇到這樣的事情，也是陸委會、海基會在處理，「這個問題不大」。

不過，梁文傑指，「現在的問題，台灣人去那邊的風險不在於這些交通事故」，真正的風險在於「他是管到你在台灣的言行，然後入境的時候你莫名其妙被帶走、被留置，問題在這裡」。

另，針對國台辦批評要求旅行業者協助登錄是「干擾兩岸交流的卑劣伎倆」，梁文傑說，外交部也有一套登錄系統，登錄是因為國人一旦有緊急狀況的時候，我們可以查得到資料、找得到人。

他以日前西藏與尼泊爾邊境洪災為例表示，當時透過登錄系統查到有51名台灣人在西藏，「雖然沒有人在那個地區，但是在西藏有51個台灣人」。梁文傑重申，「登錄的目的只是這個，那不是要強制大家」。

國台辦 梁文傑 風險 陸委會

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