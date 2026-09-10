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陸國安部主導兩岸諜戰劇「交鋒」 梁文傑：台灣保防教育可借鑑

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
大陸國家安全部主導創作的台海諜戰劇《交鋒》近日上映，陸委會副主委梁文傑今評論，該劇是中共推動全民國安教育與宣傳的一環，反映中共對政治穩定的焦慮。記者陳湘瑾／攝影
大陸國家安全部主導創作的台海諜戰劇《交鋒》近日上映，陸委會副主委梁文傑今評論，該劇是中共推動全民國安教育與宣傳的一環，反映中共對政治穩定的焦慮。記者陳湘瑾／攝影

大陸國家安全部主導創作的台海諜戰劇《交鋒》近日上映，陸委會副主委梁文傑今評論，該劇是中共推動全民國安教育與宣傳的一環，反映中共對政治穩定的焦慮。至於上映前夕遭喊卡的《澎湖海戰》，梁文傑則認為，應該是宣傳主調及史觀有問題，並稱正觀察該片何時會「正式宣布死亡」。

由大陸國家安全部主導創作的台海諜戰劇《交鋒》本月6日正式上映，該劇以已故前總統李登輝1995年訪問美國引爆台海危機為背景，講述橫跨20年、號稱改編真實事件的兩岸諜戰故事。

梁文傑表示，從這部劇的介紹來看，主要是中共國安部出錢做全民的國安教育和國安宣傳，看起來是中共對國家安全和維穩的重視，外面看起來好像自信滿滿，但實際上也可以看得出來，他們對政治穩定算是非常焦慮的，所以才需要拍這部劇。

他續指，這種「保防劇」還是有其功能，台灣已經很久沒有拍這種片了。這麼多年來，文化部補助拍《零日攻擊》就被罵得要死，還要被砍預算，顯示台灣的保防教育也還要加強一下、借鑑一下對方的手法。

另有媒體詢問梁文傑對於另一部電影《澎湖海戰》的看法。該片以1683年施琅率領福建水師攻打澎湖、擊敗明鄭水師的歷史事件為背景，自籌備以來，便因涉及清軍攻取台灣的歷史背景，以及宣傳內容帶有明顯的兩岸政治意涵，持續引發討論。《澎湖海戰》原定於今年7月25日在大陸上映，但是上映前6天突然傳出撤檔。

梁文傑表示，澎湖海戰號稱上億人民幣製作，但是一直沒有上映，應該是整個宣傳主調不對，史觀也有問題，把施琅當成民族英雄，把鄭成功當作台獨，不要說在大陸，在台灣拜鄭成功的廟就不知道有幾間了，可是拜施琅的廟，好像只在澎湖看過一間。

他還稱，「這部片子我也在看，在等他到底什麼時候正式會宣布死亡，可能有人會被懲處，也不一定」。

國安 梁文傑 兩岸 台海 李登輝 中共

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