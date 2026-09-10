台學者拋「一國兩制台灣方案」引議 梁文傑：中共恐一條都不會同意

彰師大副教授李其澤撰文探討「一國兩制台灣方案」，國台辦稱樂見台灣民眾討論。陸委會副主委梁文傑今表示，文中提出的數項條件，「我看中共一條都不會同意」，並指只要中共維持絕對領導，任何制度設計及保證都是「緣木求魚」。

國立彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤在社群平台發表文章探討「一國兩制台灣方案」，引起兩岸廣泛討論。大陸國台辦發言人陳斌華今天聲稱，樂見越來越多台灣民眾了解、討論「一國兩制台灣方案」內容，通過各種方式建言獻策。

梁文傑今天主持例行記者會時表示，「李其澤教授的文章我有看了，覺得滿有趣的」，文章的出發點是，如果北京連讓台灣有最大限度的自治保障都不願意的話，任何方案對台灣而言都不具有可信度。文中主張，中共必須要承諾台灣民主選舉制度不變、必須要有司法終審權、中共不能駐軍、台灣要有自衛軍力等。

他進一步表示，「這幾點我看中共一條都不會同意」，並指中共現在的想法是把香港經驗用在台灣，先統一再處理，不服就抓去改造。

梁文傑表示，李其澤也提到，最困難的是中共要如何保障未來不會翻臉不認人，而相應做法是在中共憲法中寫明台灣特殊定位。

梁文傑認為，相信李其澤自己也清楚，只要共產黨還是絕對領導，憲法的制度設計是無法約束中共的。他並強調，台灣的自由民主是台灣人民奮鬥得來的，必須要自己保衛，只要中共還維持絕對領導，想要中共做什麼保證都是緣木求魚。