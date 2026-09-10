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青島北海造船公司外籍貨輪大火重大傷亡 習近平指示抓緊搜救

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
青島北海造船公司資料照片。圖/微博
青島北海造船公司資料照片。圖/微博

據央視新聞報導，9月10日11時15分許，山東青島市北海造船有限公司一艘外籍貨輪靠港維修期間起火，造成重大人員傷亡。中共總書記習近平指示抓緊搜救失聯人員，儘快查明事故原因，依法追責。但官媒報導尚未提及外輪名稱，船隻所屬國籍和確切傷亡數字，目前大陸官方只通報為「重大人員傷亡」。 ‌‌

報導說，事故發生後，中共總書記、大陸國家主席習近平高度重視並作出重要指示指出，山東青島市北海造船廠一貨輪發生火災，造成重大人員傷亡。要抓緊搜救失聯人員，妥善做好善後安撫等工作，並盡快查明事故原因，依法嚴肅追究責任。

習近平強調，各地區各有關部門要深刻汲取教訓，深入排查整治各類火災隱患，落實落細防範措施，堅決遏制重特大事故發生，切實維護人民群眾生命財產安全。

大陸總理李強作出批示指出，要抓緊搜救被困人員，全力救治傷員，做好善後處置工作，嚴防次生災害。國務院安委會要舉一反三，進一步壓實各地各條線安全生產責任，深入排查整治風險隱患，堅決遏制重特大事故發生。

根據習近平重要指示和李強要求，應急管理部已派出工作組趕赴現場指導。山東省已組織力量全力做好現場處置等工作。目前，各項工作正在進行中。

而出事故的山東青島市北海造船有限公司，全名為中國船舶集團青島北海造船有限公司，曾用青島北海船舶重工有限責任公司。

大陸國務院安委會要求全國各地舉一反三，壓實各地各條線安全生產責任，深入排查整治風險隱患，堅決遏制重特大事故發生。

習近平 青島 中共

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