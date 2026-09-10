青島北海造船公司外籍貨輪大火重大傷亡 習近平指示抓緊搜救

香港特別行政區首任特首董建華8日晚逝世，享壽89歲。中央港澳辦致唁電形容他是「『一國兩制』傑出貢獻者，著名的愛國人士，傑出的社會活動家，中國共產黨的親密朋友」，現任特首李家超及三名前任特首曾蔭權、梁振英、林鄭月娥等發聲明致哀，港府多個官方網站9日亦隨即轉為黑白色，官員及議員紛紛更換黑白頭像表達哀思。港澳辦引述其生前名言「香港好，國家好；國家好，香港更好」，稱這是他畢生貢獻國家與服務香港的寫照。

2026-09-10 14:15