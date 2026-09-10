洪申翰赴陸參加APEC 陸委會：須經聯審會

勞動部長洪申翰本月下旬將赴大陸南京參加APEC人力資源發展部長會議，大陸國台辦昨重申按照「一中原則」和APEC有關諒解備忘錄的規定及慣例處理。陸委會今表示，洪申翰此行赴陸要經過聯審會，今年以來參加很多APEC會議都是照同樣程序。

國台辦9日召開例行記者會，面對媒體詢問可否證實洪申翰入境大陸，免持台胞證，發言人陳斌華未正面回應，僅表示「從1991年以來，台灣方面參加APEC會議及活動，均按照『一個中國原則』和APEC有關諒解備忘錄的規定及慣例處理，『今年亦是如此』」。

梁文傑10日主持例行記者會時表示，洪申翰赴大陸一定要申請，也要經過聯審會，這個程序是必要的。今年以來開過很多APEC的會議，每一個都是照同樣的程序。

至於有媒體詢問，洪申翰是否會需要到「赴中國交流資訊公開專區」進行登錄，梁文傑回應，該專區是內政部給宗教人民團體登錄使用，並不是公家機關因公去使用。