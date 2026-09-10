習近平將訪印度 中印學者：信任呈赤字、關係難突破

中國國家主席習近平12至13日可望藉出席金磚國家峰會的機會訪問印度，成為7年來首次訪問印度。但曾任中國駐印度大使館外交官的學者林民旺認為，中印關係不太可能取得重大突破。而印度學者更直指，兩國之間仍存在嚴重的「信任赤字」。

路透社報導，習近平這次訪問印度雖有望推動中印外交關係回暖，但兩國經貿關係很難有因此改善的跡象。分析人士手指出，兩國企業相互投資仍面臨諸多障礙，包括受監管規定限制、簽證審查延誤及工業設備受限等，凸顯中印外交關係改善與經貿關係發展之間的落差。

儘管外媒及港媒早已報導習近平將訪問印度，且指他將率領中國企業代表團隨同訪問，但直到目前為止，中國官方仍未作出正式宣布。而目前沒有消息顯示他將與印度總理莫迪（Narendra Modi）會晤。

根據報導，儘管中印關係在2020年兩國軍隊邊界衝突後惡化後趨於改善，但前中國駐印度大使館外交官、現任復旦大學南亞研究中心副主任林民旺表示，中國當然希望改善對印度關係，但還要看印度「究竟在多大程度上願意改善關係」，然而兩國關係不太可能取得重大突破。

印度智庫觀察家研究基金會（Observer ResearchFoundation）副會長潘特（Harsh Pant）認為，中印之間仍存在嚴重的「信任赤字」，但現在是中國發揮強大經濟實力一優勢、成為印度可靠合作夥伴的良機，尤其是在中印目前都受到美國貿易政策的影響。

報導提到，雖然印度今年3月對中國放寬了部分投資限制，但1名印度政府消息人士透露，這不足以吸引比亞迪、長城汽車等中國車企重新赴印投資，先前這些中企因印度政府加強審查而擱置投資計劃。此外，中企赴印度投資也面臨中國政府更嚴格的審查，包括涉及先進製造和高端技術的領域。

印度消息人士並透露，中國有關部門已要求中企不要向印度出售關鍵技術和基礎設施，包括港口設備、太陽能電池板和手機製造設備。今年以來，印度在太陽能、電子產品、基建等領域所需要的中國製造設備和零部件，都在中國海關通關時受阻，一批從中國運往印度的大型挖掘機，更被中方滯留超過1年。

報導指出，儘管2025年中印恢復直航，印度也放寬中國商務人士的入境簽證申請程序，但有印度商界高階主管透露，近期一些在中國有業務的印度商界人士在申請中國簽證時遇到困難。

印度智庫全球貿易研究倡議（Global Trade ResearchInitiative）創辦人、前印度貿易談判代表斯里瓦斯塔瓦（Ajay Srivastava）表示，簽證和設備在中國受阻反映的問題不只是行政層面的摩擦，更顯示出中國有意將印度在貿易和技術上的依賴作為籌碼。但若習近平和莫迪的會晤進展順利，可能有助於消除部分障礙。