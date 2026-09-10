香港第3次國家級葬禮…陸政協副主席石泰峰 或赴港出席董建華公祭

已故香港首任特首董建華曾出任大陸全國政協副主席，即作為「副國級」領導人，港媒預判，董建華的喪禮將參照前政協主席安子介、霍英東離世時的規格，由中央成立治喪委員會，並委派大陸全國政協領導人赴港出席公祭並發表悼詞；大陸國家主席習近平等中共中央政治局七常委也將致送花圈，表達對董建華的哀悼。

據星島日報10日分析報導，安子介曾出任第8、9屆大陸全國政協副主席，2000年6月3日在港逝世，享年87歲，同年6月12日在港舉行公祭。受中央委託，安子介治喪委員會主任、當時全國政協排名第1的副主席葉選平專程赴港弔唁並發表悼詞，是香港史上首次「國家級」葬禮。

另位獲得國家級葬禮待遇的是「愛國商人」霍英東，他擔任第8-10屆大陸全國政協副主席，2006年10月28日在北京逝世，享年84歲。霍英東靈柩其後由專機送返香港，並於同年11月7日在香港舉行悼念和公祭儀式。受中央委託，時任全國政協副主席王忠禹擔任治喪委員會主任，並專程赴港出席公祭及發表悼詞，這是香港史上第2次舉行國家級別葬禮。

另外，來自澳門的大陸全國政協副主席馬萬祺2014年去世，享年95歲，當時同樣在澳門舉行國家級葬禮，時任中共中央書記處書記、全國政協副主席杜青林赴澳門出席公祭儀式。

報導提及，霍英東、馬萬祺及董建華均獲官方新華社稱為「中國共產黨的親密朋友」，這是中央對個別有重大貢獻的中共黨外人士給予的高度政治評價。

因此，該報導分析，按此慣例，董建華的公祭儀式將是香港第3次舉行「國家級」別葬禮，靈柩將覆蓋着五星旗，習近平等大陸最高領導層將致送花圈。參照安子介、霍英東、馬萬祺的治喪委員會主任均由大陸全國政協第一副主席擔任，按此規格，現任排名第1的大陸全國政協副主席石泰峰或出任治喪委員會主任，並赴香港出席公祭。若如此安排，由於石泰峰身兼中共政治局委員，級別又比以往高一些。