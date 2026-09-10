快訊

iPhone 18 Pro各國售價比一比！飛日韓買可能更貴 台灣Duo比美國高1.7萬

阿金「跟狗皮地毯合影」笑超嗨 真相曝光百萬人傻眼：身價有6位數

MLB／道奇將大谷翔平放進傷兵名單！德保拉從2A直上大聯盟

聽新聞
0:00 / 0:00

香港第3次國家級葬禮…陸政協副主席石泰峰 或赴港出席董建華公祭

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸全國政協前副主席、香港特區首任行政長官董建華8日晚間辭世，享壽89歲。圖為董建華於2021年6月24日接受中新社訪問。中新社
大陸全國政協前副主席、香港特區首任行政長官董建華8日晚間辭世，享壽89歲。圖為董建華於2021年6月24日接受中新社訪問。中新社

已故香港首任特首董建華曾出任大陸全國政協副主席，即作為「副國級」領導人，港媒預判，董建華的喪禮將參照前政協主席安子介、霍英東離世時的規格，由中央成立治喪委員會，並委派大陸全國政協領導人赴港出席公祭並發表悼詞；大陸國家主席習近平等中共中央政治局七常委也將致送花圈，表達對董建華的哀悼。

據星島日報10日分析報導，安子介曾出任第8、9屆大陸全國政協副主席，2000年6月3日在港逝世，享年87歲，同年6月12日在港舉行公祭。受中央委託，安子介治喪委員會主任、當時全國政協排名第1的副主席葉選平專程赴港弔唁並發表悼詞，是香港史上首次「國家級」葬禮

另位獲得國家級葬禮待遇的是「愛國商人」霍英東，他擔任第8-10屆大陸全國政協副主席，2006年10月28日在北京逝世，享年84歲。霍英東靈柩其後由專機送返香港，並於同年11月7日在香港舉行悼念和公祭儀式。受中央委託，時任全國政協副主席王忠禹擔任治喪委員會主任，並專程赴港出席公祭及發表悼詞，這是香港史上第2次舉行國家級別葬禮。

另外，來自澳門的大陸全國政協副主席馬萬祺2014年去世，享年95歲，當時同樣在澳門舉行國家級葬禮，時任中共中央書記處書記、全國政協副主席杜青林赴澳門出席公祭儀式。

報導提及，霍英東、馬萬祺及董建華均獲官方新華社稱為「中國共產黨的親密朋友」，這是中央對個別有重大貢獻的中共黨外人士給予的高度政治評價。

因此，該報導分析，按此慣例，董建華的公祭儀式將是香港第3次舉行「國家級」別葬禮，靈柩將覆蓋着五星旗，習近平等大陸最高領導層將致送花圈。參照安子介、霍英東、馬萬祺的治喪委員會主任均由大陸全國政協第一副主席擔任，按此規格，現任排名第1的大陸全國政協副主席石泰峰或出任治喪委員會主任，並赴香港出席公祭。若如此安排，由於石泰峰身兼中共政治局委員，級別又比以往高一些。

香港 葬禮 董建華 習近平

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

見證香港移交...港首任特首董建華89歲逝 陸官媒發文悼念

香港首任特首董建華辭世 享壽89歲

見證香港回歸 首任特首董建華89歲逝 梁振英悼：我輩典範

觀察站／董建華的握手與放手

相關新聞

陸官方指其「縱容子女謀取私利」 前內蒙書記孫紹騁被「雙開」

中共中央紀委國家監委發出通報稱，大陸全國人大社會建設委員會副主任、內蒙古自治區黨委書記孫紹騁因家風不正，對家人失管失教，縱容子女謀取私利等罪名，被開除中共黨籍和公職（即雙開）。他甫卸任內蒙古書記後4個月，今年1月底就被中紀委調查，受到輿論矚目。

擱置12年…新鴨綠江大橋將啟用 分析：中朝邁新階段

一家南韓衛星影像分析機構9日表示，朝鮮連接中國的鴨綠江跨境大橋工程已接近完工。這座名為「新鴨綠江大橋」的橋梁橫跨鴨綠江，這條河流也是中朝兩國的天然邊界。大橋計畫連接中國東北部城市丹東的自由貿易區與朝鮮新義州市。因此，這意味著這座全長約3公里、始建於2010年代初的跨境公路橋梁可能即將正式啟用。

悼董建華 港澳辦讚「一國兩制傑出貢獻者」 4屆特首致哀

香港特別行政區首任特首董建華8日晚逝世，享壽89歲。中央港澳辦致唁電形容他是「『一國兩制』傑出貢獻者，著名的愛國人士，傑出的社會活動家，中國共產黨的親密朋友」，現任特首李家超及三名前任特首曾蔭權、梁振英、林鄭月娥等發聲明致哀，港府多個官方網站9日亦隨即轉為黑白色，官員及議員紛紛更換黑白頭像表達哀思。港澳辦引述其生前名言「香港好，國家好；國家好，香港更好」，稱這是他畢生貢獻國家與服務香港的寫照。

董建華出身航運世家 曾與弟賣祖業套現338億港元躋身富豪榜

香港首任特首董建華8日晚辭世，董建華出身航運世家，1982年繼承父親董浩雲的東方海外（國際）有限公司生意，直至1996年出選特首時交棒予胞弟董建成，2018年完成出售東方海外，董氏家族套現338億（港元，下同，約43.1億美元），董建華兄弟同年首次躋身富比世香港富豪榜。

捕捉15.6萬中性氫星系 「中國天眼」發表2期觀測成果

由中國科學院國家天文台姜鵬團隊牽頭的「中國天眼」中性氫巡天項目（FASHI），發布第二期資料集FASHI DR2，建構起當今世界規模最大的中性氫星系樣本庫，相關成果8日發表在學術期刊《中國科學：物理學、力學與天文學》。

香港第3次國家級葬禮…陸政協副主席石泰峰 或赴港出席董建華公祭

已故香港首任特首董建華曾出任大陸全國政協副主席，即作為「副國級」領導人，港媒預判，董建華的喪禮將參照前政協主席安子介、霍英東離世時的規格，由中央成立治喪委員會，並委派大陸全國政協領導人赴港出席公祭並發表悼詞；大陸國家主席習近平等中共中央政治局七常委也將致送花圈，表達對董建華的哀悼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。