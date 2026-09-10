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曾被美國制裁 新疆公安高層升任中國公安部反恐專員

中央社／ 台北10日電

中國公安部官網顯示，北京市副市長、市公安局局長秦運彪已任公安部副部長，並繼續擔任原職；曾被美國制裁的新疆公安高層高琪升任公安部反恐專員（副部長級），副總警監警銜。

據中國公安部官網9日的消息，秦運彪擔任公安部黨委委員、副部長，同時繼續擔任北京市副市長、市公安局黨委書記、局長等職。

52歲的秦運彪是廣西全州人，長期任職廣西公安廳，歷任公安廳交通警察總隊政委、百色及南寧市副市長兼公安局長，之後調入公安部刑事偵查局，再到北京市公安局，2024年12月升任北京市副市長、市公安局局長。

另一名56歲的新任高層高琪長期在新疆公安系統工作，曾任喀什市公安局局長、克孜勒蘇柯爾克孜自治州公安局局長、新疆公安廳副廳長等職，2024年7月卸任公安廳副廳長。

2023年12月，美國財政部將時任伊犁公安局長高琪列入制裁名單，中國當時表示堅決反對並強烈譴責。

美方聲明表示，高琪參與鎮壓新疆維吾爾族、哈薩克族、吉爾吉斯族以及其他穆斯林少數民族成員，高琪本人及其直系親屬禁止入境美國。

新疆 反恐 公安

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