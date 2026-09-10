陸官方指其「縱容子女謀取私利」 前內蒙書記孫紹騁被「雙開」

中共中央紀委國家監委發出通報稱，大陸全國人大社會建設委員會副主任、內蒙古自治區黨委書記孫紹騁因家風不正，對家人失管失教，縱容子女謀取私利等罪名，被開除中共黨籍和公職（即雙開）。他甫卸任內蒙古書記後4個月，今年1月底就被中紀委調查，受到輿論矚目。

據新華社9日報導，大陸官方通報稱，孫紹騁喪失理想信念，背棄初心使命，貫徹落實中共中央重大決策部署打折扣、搞變通，履行全面從嚴治黨主體責任和第一責任人責任不力，對抗組織審查，搞迷信活動；違反中央八項規定精神，違規收受禮金，違規出入私人會所，接受可能影響公正執行公務的宴請，貪圖享樂；違反組織原則，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部職務晉升、職工錄用等工作中違規為他人謀利。

通報指出，孫紹騁「廉潔底線失守，縱容、默許子女利用其職務影響謀取私利，利用職權為親屬的經營活動謀取利益；違規干預及插手司法活動；家風不正，對家人失管失教；利用職務便利為他人在工程審批、工程承攬等方面巨額財物。」

通報並稱，孫紹騁嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，在中共十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。「中央紀委常委會會議研究並報中央政治局會議審議，依規定決定給予孫紹騁開除黨籍及公職處分；終止他中共二十大代表資格；收繳他違紀違法所得；將他涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。給他開除黨處處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。」

公開資料顯示，66歲的孫紹騁是山東海陽人，是法學博士。早年在大陸民政部任職長達28年，官至副部長。2012年首次空降地方，擔任山東省副省長；2014年二度跨省，任山西省委常委、統戰部部長，山西省委常委、副省長。他2017年回到北京任民政部副部長、中共黨組副書記，國土資源部黨組書記、副部長等職。

2018年3月孫紹騁擔任新組成的退伍軍人事務部首任部長、中共黨組書記，2022年4月任內蒙古自治區黨委書記，至2025年9月卸任，10月任全國人大社會建設委員會副主任委員，直至今年1月官宣任。