快訊

川普造勢又點名台灣！稱晶片早該課重稅「100%、200%都可以」

牛奶其實不健康？醫稱骨折、死亡風險增 網揪關鍵：別當水喝

連32個月負成長！台灣新生兒8月僅7492人 今年前8個月較去年少逾1.1萬

聽新聞
0:00 / 0:00

陸官方指其「縱容子女謀取私利」 前內蒙書記孫紹騁被「雙開」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中共前內蒙書記孫紹騁被「雙開」。圖／取自錫林浩特市委宣傳部微博
中共前內蒙書記孫紹騁被「雙開」。圖／取自錫林浩特市委宣傳部微博

中共中央紀委國家監委發出通報稱，大陸全國人大社會建設委員會副主任、內蒙古自治區黨委書記孫紹騁因家風不正，對家人失管失教，縱容子女謀取私利等罪名，被開除中共黨籍和公職（即雙開）。他甫卸任內蒙古書記後4個月，今年1月底就被中紀委調查，受到輿論矚目。

據新華社9日報導，大陸官方通報稱，孫紹騁喪失理想信念，背棄初心使命，貫徹落實中共中央重大決策部署打折扣、搞變通，履行全面從嚴治黨主體責任和第一責任人責任不力，對抗組織審查，搞迷信活動；違反中央八項規定精神，違規收受禮金，違規出入私人會所，接受可能影響公正執行公務的宴請，貪圖享樂；違反組織原則，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部職務晉升、職工錄用等工作中違規為他人謀利。

通報指出，孫紹騁「廉潔底線失守，縱容、默許子女利用其職務影響謀取私利，利用職權為親屬的經營活動謀取利益；違規干預及插手司法活動；家風不正，對家人失管失教；利用職務便利為他人在工程審批、工程承攬等方面巨額財物。」

通報並稱，孫紹騁嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，在中共十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。「中央紀委常委會會議研究並報中央政治局會議審議，依規定決定給予孫紹騁開除黨籍及公職處分；終止他中共二十大代表資格；收繳他違紀違法所得；將他涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。給他開除黨處處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。」

公開資料顯示，66歲的孫紹騁是山東海陽人，是法學博士。早年在大陸民政部任職長達28年，官至副部長。2012年首次空降地方，擔任山東省副省長；2014年二度跨省，任山西省委常委、統戰部部長，山西省委常委、副省長。他2017年回到北京任民政部副部長、中共黨組副書記，國土資源部黨組書記、副部長等職。

2018年3月孫紹騁擔任新組成的退伍軍人事務部首任部長、中共黨組書記，2022年4月任內蒙古自治區黨委書記，至2025年9月卸任，10月任全國人大社會建設委員會副主任委員，直至今年1月官宣任。

中紀委 內蒙古

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中國「美麗州長」被爆權色交易 傳擁58情人、一次要10男上陣

北京副市長兼任公安副部長 陸公安部新增2名「70後」高官

學術造假、實驗室幽會…武大女教授被爆「學術妲己」出軌已婚博導

見證香港移交...港首任特首董建華89歲逝 陸官媒發文悼念

相關新聞

陸官方指其「縱容子女謀取私利」 前內蒙書記孫紹騁被「雙開」

中共中央紀委國家監委發出通報稱，大陸全國人大社會建設委員會副主任、內蒙古自治區黨委書記孫紹騁因家風不正，對家人失管失教，縱容子女謀取私利等罪名，被開除中共黨籍和公職（即雙開）。他甫卸任內蒙古書記後4個月，今年1月底就被中紀委調查，受到輿論矚目。

江氏遺產，習式詮釋：張倫解讀習近平高調紀念江澤民百歲冥誕

習近平高調組織紀念江澤民百歲冥誕，引發各界關注，除了些出於慣例，中共舉行此類活動的意義被人們提及外，還有怎樣的一些訊息值得挖掘？

北京副市長兼任公安副部長 陸公安部新增2名「70後」高官

大陸公安部近日新增2名「70後」（1970年以後出生）高官，北京市副市長、市公安局局長秦運彪將兼任公安部副部長；曾長期在新疆公安系統工作的高琪，出任公安部反恐專員（副部長級）。

邱垂正：習近平明年延任後 對台採「未統先治」

陸委會主委邱垂正昨下午在「台北安全對話」閉幕致詞表示，研判習近平明年進入第四任期後，北京對台政策將採「未統先治」策略，透過「內國化」的行政、司法管轄權方式，以更侵略性作為壓縮台灣政府管轄權，企圖改變台海現狀。

見證香港移交...港首任特首董建華89歲逝 陸官媒發文悼念

前香港特首董建華八日晚間因病離世，享壽八十九歲。董建華是香港九七後首任特首，任內推出不少爭議政策如「八萬五」建屋計畫、「基本法」廿三條等，期間經歷亞洲金融風波，至二○○五年以「腳痛」為由下台，並出任大陸政協副主席。

觀察站／董建華的握手與放手

香港首任特首董建華逝世。雖然董建華久臥病榻，數年已不再現身，但他的逝世還是送別了諸多往事，其中有兩次握手的往事，及最終無奈的放手，與台灣有剪不斷的關係。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。