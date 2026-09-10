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北京副市長兼任公安副部長 陸公安部新增2名「70後」高官
大陸公安部近日新增2名「70後」（1970年以後出生）高官，北京市副市長、市公安局局長秦運彪將兼任公安部副部長；曾長期在新疆公安系統工作的高琪，出任公安部反恐專員（副部長級）。
據大陸公安部官網消息，秦運彪擔任公安部黨委委員、副部長，同時繼續擔任北京市副市長、市公安局黨委書記、局長等職。現年52歲的秦運彪是廣西全州人，畢業於公安大學治安系安全防範專業。
畢業後，秦運彪長期在廣西壯族自治區公安廳工作，歷任公安廳交通警察總隊政委、百色及南寧市副市長兼公安局長，其後調入公安部刑事偵查局，再到北京市公安局。2024年12月31日，秦運彪任北京市人民政府副市長，市公安局黨委書記、局長、督查長（兼任），市委政法委副書記（兼任）。
北京市公安局長一職相當重要，現任中央書記處書記、公安部長王小洪也曾任此職。王小洪被認為是閩江新軍主要成員，是習近平的重要親信之一。
另位新任高層高琪現年56歲，長期在新疆公安系統工作。他曾任喀什市公安局局長、克孜勒蘇柯爾克孜自治州公安局局長、新疆維吾爾自治區公安廳副廳長等職。2024年7月，他卸任自治區公安廳副廳長。他出任公安部反恐專員（副部長級），副總警監警銜。
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