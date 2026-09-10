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邱垂正：習近平明年延任後 對台採「未統先治」
陸委會主委邱垂正昨下午在「台北安全對話」閉幕致詞表示，研判習近平明年進入第四任期後，北京對台政策將採「未統先治」策略，透過「內國化」的行政、司法管轄權方式，以更侵略性作為壓縮台灣政府管轄權，企圖改變台海現狀。
邱垂正指出，近年來在習近平領導下，中國對國際及區域秩序構成日益嚴峻挑戰。習近平上台後，中國大陸政治發展也出現極端趨勢。
邱垂正說，中方現在的作為是要塑造統一大勢，策略並不是單純的「武統」或「和統」，而是要以更具侵略性的挑釁單邊作為，推進對台灣的「未統先治」，主要表現在四個面向，包括「內國化」的行政、司法管轄權，國際法擴張解釋與適用，國民化待遇及離島同域化。
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