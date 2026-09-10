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國際油價、電子商品價格一路漲 陸8月CPI年增0.8%

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸8月CPI跟隨油價走高，當前通縮改善主要問題仍是廣度不足。新華社
大陸8月CPI跟隨油價走高，當前通縮改善主要問題仍是廣度不足。新華社

大陸八月全國居民消費價格（ＣＰＩ）年增百分之零點八、月增百分之零點四，官方解讀，主要受到國際油價及電子產品價格上漲帶動。分析認為，中東衝突持續，意味大陸通膨維持較高水準的時間，可能比先前預期更久。同時內需持續疲弱，推出的消費支持措施仍未帶動更廣泛的復甦。

大陸國家統計局昨公布，今年八月，ＣＰＩ年增百分之零點八，與七月的年增百分之零點五相比，呈現增長趨勢，且扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ按年回升至百分之一；月增百分之零點四，與七月的月減百分之零點一相比，同樣呈現增長趨勢。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀，與上月相比，受國際市場價格變動影響，汽油價格由上月下降百分之十點七轉為上漲百分之七點二，受算力需求快速增長等因素影響，移動電話機、平板電腦、數據存儲設備價格也分別上漲。

路透指出，伊朗戰爭持續，支撐國際油價，ＡＩ帶動的記憶體晶片短缺，也推高部分產業成本。不過，大陸內需持續疲弱，整體通膨仍處於低檔，零星推出的消費支持措施，目前仍未能帶動更廣泛的復甦。

東方金誠首席宏觀分析師王青分析，國際油價和電子商品價格上漲是八月ＣＰＩ回升的兩個主要因素，可以看到目前全球人工智慧投資熱潮，對大陸電子產品的價格帶來推升作用，但是擴散到電子產品以外的可能性比較小。中信銀行（國際）首席經濟學家丁孟表示，核心通膨若要持續上升，有賴國內需求持續復甦。

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