「福建兩岸融合示範區」出台3周年 陸國台辦：投資已逾6兆

大陸方面在二○二三年九月發布支持福建建設「兩岸融合發展示範區」政策，大陸國台辦昨表示，「意見」實施三年來，示範區建設取得階段性進展；福建先後發布五批七十四項促進閩台融合政策措施，組織實施二○六個閩台融合發展重點項目，總投資超過人民幣一點三兆元（約合新台幣六點一三兆元）。

大陸國台辦發言人陳斌華昨日上午在例行記者會表示，二○二三年九月，「中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見」發布實施，三年來，中央和國家機關有關部門制定推出了一系列配套政策文件，並進一步公布上述金額與項目的統計數據。

陳斌華稱，經過三年，「示範區建設取得階段性進展」，台胞台企登陸第一家園更加便利，閩台經濟交流合作持續熱絡，福建全域融合發展保持良好勢頭，閩台人文社會交流不斷深化。他還指出，今年一至八月，往來閩台旅客二○八點七四萬人次，年增百分之廿點六四；從福建口岸入境台胞八十五點七五萬人次、年增百分之廿七點九四，往來小三通兩岸旅客一五八點三六萬人次、年增百分之廿五點三四。

陳斌華表示，下一步，中共中台辦、發改委將會同中央和國家機關有關部門及福建省，立足「十五五」規畫開局，持續推進「意見」落實落細，突出以通促融、以惠促融、以情促融，進一步促進制度創新、產業協同、人文交流、民生保障等，把高品質發展要求貫穿示範區建設全過程，「推進祖國統一大業」。