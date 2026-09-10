觀察站／董建華的握手與放手

香港首任特首董建華逝世。雖然董建華久臥病榻，數年已不再現身，但他的逝世還是送別了諸多往事，其中有兩次握手的往事，及最終無奈的放手，與台灣有剪不斷的關係。

把董建華一生的故事，可以濃縮到兩次握手。第一次是香港主權交接前的最後布陣，在一九九六年初，他獲北京委任為香港特區籌委會副主任委員。就職儀式當日，當時的中共中央總書記江澤民會見香港成員，主動走向董建華跟他握手。那是董建華第一次走到政治前台，香港人這才開始認識董建華，媒體還給取了個花名「江握手」，猜測他就是未來香港特區的話事人。

當年十月，董建華宣布參選香港特首，及在十二月的選委會投票中，不出意外地以大比數八成高票當選。當年對董建華成為香港首任特首，有各種各樣的分析，如「商人治港」、「世家子弟」治港等等，這些說法沒有錯，後來澳門特首選拔證實這些說法有道理。

但當時有關鍵四個字沒被強調，那叫做「率先垂範」，也就是中共在拿回香港主權定下的大方針大方向中，高喊「高度自治，港人治港」，在其後面選拔首任特首的條件和交待下來的政治任務中，最重的四個字就是「率先垂範」，也即香港主權收回後，第一要務是「保持繁榮穩定」，再就要給台灣做個樣子，因為第二盤棋就是爭取和平統一台灣。董建華的父親香港船王董浩雲，傳曾秘密地在毛澤東蔣介石之間扮演特別管道，董浩雲未竟之志，現在交給董建華。

香港是本難讀懂的書，辦事認真的董建華上手不大順利，後來發生香港事故頻發，最震撼是五十萬人上街遊行，令中共最終決定董建華抱病請辭。當時主理港澳事務的曾慶紅，要董建華在全國政協副主席位上，轉向去做美國工作。那些年董建華開始涉足中美關係，包括設立中美關係交流基金會，參與中國對美民間外交。也在那期間，董建華與出任國家副主席的習近平，有了往還，香港政界訊息，說習對董相當尊重，兩次要董建華陪他訪美，還要他發揮更大作用。

另一次握手，說的是二○一九年中共建政七十周年大慶，董建華獲北京授與「一國兩制傑出貢獻者國家榮譽稱號」，習近平在頒授儀式上，兩度與董建華握手，又主動挽住董建華的手臂合影。當時董建華很感動，而香港政圈一應人等看在眼裡，對董建華及其主持的智庫「團結香港基金」，是高度尊重。

在家族生意接班之初，董建華就圖完成其父未實現的理想，建起打破地域與種族界限的「海上學府」，為此董建華與國際及台灣的一些學府，都有合作商議，誰料一場大火，將船燒了，也把董家父子的理想斷送，中資船運公司開始幫助董家重建，也為其後來的政治前途鋪平了道路。

話說中美關係的變局，以及香港本身的政治變局，令董建華開始淡出中美民間外交，開始重回台港關係的努力，代表作是二○一八年十一月，在中共《告台灣同胞書》發表四十周年紀念大會，董建華發表演講：「一國兩制構想為解決台灣問題樹立典範」，重提「率先垂範」概念。標誌著董建華有意再在台港和兩岸關係中扮演一定角色。

但天公不作美，二○一四年到二○二○年，香港雷鳴電閃，社會事件一個接一個來，二○二一年三月董建華以政協副主席身份出席北京兩會，開幕式離場時不慎跌到，要數名中央警衛局人員將之扶下，有訊息表示，他摔到觸發了心臟病，當年九月做了手術，但其後就以養病為名，不再公開亮相，連習近平到香港出席二○二二年的回歸大活動，董建華都難以起身相陪。有消息說他狀況未得改善，直到今年九月八日辭世。

是以董建華病倒，令他最後在香港事務和台灣問題有所努力的願望，要無奈放手，而中國大陸、台灣也在數年間急變，董建華辭世，可能為香港的「率先垂範」，輕輕畫上了休止符。