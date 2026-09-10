見證香港移交...港首任特首董建華89歲逝 陸官媒發文悼念

前香港特首董建華八日晚間因病離世，享壽八十九歲。董建華是香港九七後首任特首，任內推出不少爭議政策如「八萬五」建屋計畫、「基本法」廿三條等，期間經歷亞洲金融風波，至二○○五年以「腳痛」為由下台，並出任大陸政協副主席。

大陸官方新華社昨日早上發文，稱董建華是「『一國兩制』傑出貢獻者，著名的愛國人士，傑出的社會活動家，中國共產黨的親密朋友」。香港特首李家超昨則表示，「他畢生為香港所作的巨大貢獻將永存我們心中」。

董建華上一次出席公開場合，是二○二一年七月出席中共建黨百年電影首映典禮。在那之前，當年三月大陸全國人大會議開幕，董建華在離場時曾跌倒，當時他回覆媒體時表示「我沒事」。但之後則缺席所有重要政治活動。

一九三七年出生的董建華，是香港已故「船王」董浩雲長子，十二歲隨父親赴香港。一九八○年代初接手家族生意東方海外，但遇上世界船運業衰退及二次石油危機，東方海外曾瀕臨破產，後來獲已故大陸政協副主席霍英東出手注資。

江澤民青睞 選舉中勝出

董建華於一九九二年首次踏入政界，當年他獲末代港督彭定康任為「非官守議員」，據指是北京安排。一九九六年，香港特區籌委會在北京成立，時任大陸國家主席江澤民走進一百五十多名籌委會中，與董建華一人握手，被喻為「眾裡尋他千百度」。同年十二月舉行的首屆香港特首選舉，董建華擊敗楊鐵樑、吳光正及李福善勝出。

董建華上任初期，推出多項計畫，包括教改、數碼港、中藥港等，但成效不彰，加上金融風波衝擊香港，聲望不斷走低，二○○二年無對手自動當選第二任行政長官。惟香港之後爆發ＳＡＲＳ、廿三條立法爭議，二○○三年「七一」有逾五十萬民眾上街遊行，董建華被迫撤回立法。

二○○五年三月兩會，董建華當選大陸全國政協副主席，之後宣布以身體不適為由請辭特首，董當時對媒體說腳痛令其十分困擾，黯然下台。政協副主席一職則連任至二○二三年初卸任。