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國台辦稱赴陸遇糾紛可求助台辦 邱垂正：證明找台辦沒有效啊！

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
由國防安全研究院與陸委會合辦的「2026台北安全對話」研討會9日在台北君悅酒店舉行。邱垂正下午出席研討會，並於會後接受媒體聯訪。記者張鈺琪／攝影
由國防安全研究院與陸委會合辦的「2026台北安全對話」研討會9日在台北君悅酒店舉行。邱垂正下午出席研討會，並於會後接受媒體聯訪。記者張鈺琪／攝影

針對國台辦今（9）日上午稱，台灣民眾赴陸旅遊若遇糾紛可聯繫當地台辦尋求協助，陸委會主委邱垂正下午直言，「證明找台辦沒有效啊」，並稱國人赴陸人身安全風險「不斷急劇增加」。另就大陸連鎖品牌瑞幸咖啡來台一事，邱垂正表示，台灣並未禁止陸資來台投資，但相關業者應依法申請，不應透過人頭規避審查。

由國防安全研究院與陸委會合辦的「2026台北安全對話」研討會9日在台北君悅酒店舉行。邱垂正下午出席研討會，並於會後接受媒體聯訪。

國台辦發言人陳斌華今日稍早批評，觀光署相關措施是民進黨當局「干擾阻撓兩岸交流和人員往來的又一卑劣伎倆」，並稱台灣民眾在大陸旅遊若遇糾紛，可聯繫當地台辦尋求協助。

對此，邱垂正回應，「證明找台辦沒有效啊」。國人赴陸人身安全風險「不斷急劇增加」，不論赴陸失蹤、遭盤查或遭中國大陸關押案件，「從2024年的55件，到去年的221件，一直到今年1到8月已經超過了160件」，顯然人身安全風險非常高。

邱垂正提到，大陸2024年發布「懲獨22條」，政府一直很擔心國人赴陸安全，因此將赴陸旅遊警示調升為橙色。對於觀光署希望能夠強化赴陸安全配套措施，「在政策立場上我們是支持的」。

不過，邱垂正也指出，在技術方面，如何讓業者知道政府維護國人出團安全有完整配套措施，可以多加宣導，「我們也希望觀光署能夠跟業者多一點溝通，讓業者能夠配合政府的政策，特別能夠有一段調適期」，陸委會也會協助說明，政府所有重點都在維護國人赴陸安全。

另，針對瑞幸咖啡來台一事，國台辦上午批評台灣方面蓄意阻撓限制大陸投資產品進入台灣，是「不得人心的政治操弄」。邱垂正回應，「你們看國台辦都替這個廠商說話了，那更能說明這個廠商是陸資產業」。

邱垂正表示，台灣政策並沒有禁止陸資來台投資，但希望業者依法申請，兩岸條例也很清楚，「應該要申請落地，同時不要用人頭規避審查，否則就是違反兩岸條例」。

他說，相關業者如果具有陸資成分，就應依照陸資來台投資規定向政府申請，「我覺得我們的經濟部門的決定是非常正確的，我們加以支持」。

他最後稱，國台辦的說法「既不成立」，而且更證明相關申請業者「反而更應以陸資企業或是商家，依照陸資來台投資相關的程序來申請，這才是合法合規的做法」。

國台辦 邱垂正 陸委會

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