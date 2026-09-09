邱垂正：習政權是台海最大威脅 北京將推進對台「未統先治」

陸委會主委邱垂正今（9）日下午於一場研討會表示，在習近平領導下，中國大陸政治發展出現「三個極端」趨勢，對內強化壓制、對外積極擴張，走向前所未有的「新極權主義」，成為台海和印太區域安全的最大威脅。他並指，習近平2027年進入第四任期後，北京對台政策將採「未統先治」策略，以更具侵略性的作為壓縮台灣政府管轄權，企圖改變台海現狀。

由國防部智庫國防安全研究院與大陸委員會合辦的「2026台北安全對話」9日在台北君悅酒店舉行，本次研討會主題為「匯聚全球共識：印太戰略下的共同安全藍圖」。陸委會主委邱垂正下午出席研討會，並以英文發表閉幕致詞。

邱垂正於會上表示，近年來，在習近平領導下，中國對國際及區域秩序構成日益嚴峻的挑戰。習近平2012年上台後，中國大陸政治發展出現三個極端趨勢。

他指出，第一個極端是由過去「集體領導」朝向「高度集權領導」、甚至「一人統治」發展，使決策偏誤風險升高；第二個極端是鼓吹「狂熱民族主義」積極對外擴張挑釁，包括追求軍武霸權、運用「戰狼外交」、舉國體制等，推動南海軍事化、打壓少數民族、鎮壓香港民主及加強對台施壓，並透過「一帶一路」持續擴大全球影響力。

邱垂正接著說，第三個極端則是將習政權延任的正當性，建立在「統一台灣」及「取代美國」的歷史任務上。在習政權「三個極端」發展下，對內強化壓制，對外積極擴張，走向前所未有的「新極權主義」。

他提到，習近平利用上海合作組織、金磚峰會等多邊機制，推促多極化國際秩序，並強化與俄羅斯、北韓的戰略協作。在軍事方面，中國持續強軍擴武，7月更向南太平洋試射潛射洲際彈道飛彈，威嚇區域國家，「成為台海和印太區域安全的最大威脅」。

談及北京對台政策，邱垂正表示，2022年習近平第三任期完全執政後，對台進行軍事威脅、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透、法律戰，並結合認知戰等複合性施壓，推進「強制性統一」。

邱垂正並指，「我們研判習2027年進入第四任期，北京對台政策將採『未統先治』策略，以更具侵略性的作為，壓縮台灣政府管轄權，企圖改變台海現狀。」

他說，中方現在的作為是要塑造統一大勢，其策略並不是單純的「武統」或「和統」，而是要以更具侵略性的挑釁單邊作為，推進對台灣的「未統先治」，主要表現在四個面向，包括內國化的行政、司法管轄權；國際法擴張解釋與適用；國民化待遇；以及離島同域化。

邱垂正表示，中共透過不斷「單邊擴大作為」，由個案測試逐漸實踐成為「新常態」，以「量變」帶來「質變」，意在台灣問題解決前，逐步推進管轄治理權與國際承認，塑造「事實統一」。未來習進入第四任期，將更強硬推進統一進程，積極推動單邊融合、常態化「未統先治」與「台灣方案」議程。

邱垂正說，台灣身處第一島鏈核心位置，全球將近50%的貨櫃船須航經台灣海峽；全球約90%的最先進製程晶片由台灣生產製造，因此維繫台海安全與和平攸關各國切身利益，維護台海及區域和平現狀，已成為國際社會重要共識。

他強調，維護台海和平穩定、阻止中國改變台海現狀是台灣國家戰略目標。台灣珍惜和平，但不會放棄自由；台灣願意對話，但不接受矮化；台灣追求穩定，但不會犧牲主權與民主價值。

邱垂正最後表示，台灣願在對等、尊嚴原則下，與北京當局展開健康有序交流，但堅定拒絕「以和平包裝統一」的統戰作為，也呼籲中共應正視中華民國台灣存在的客觀事實，與台灣民選政府展開對話。