反對「修昔底德陷阱」類比 許成鋼：中國為積極擴張極權體制

中國國家主席習近平即將動身赴美訪問，曾親歷中國體制、著有「制度基因」一書的學者許成鋼對華爾街日報表示，習近平經常提起的避免「修昔底德陷阱」，是一個錯誤的類比，因為中國不是一個普通的崛起大國，而是一個積極對外擴張的極權體制。

「修昔底德陷阱」是美國哈佛大學政治學家葛拉漢．艾利森（Graham Allison）提出的一種歷史模式，認為崛起中的大國與現有的主導大國往往會走向戰爭。今年5月在北京與美國總統川普（Donald Trump）會晤時，習近平就再度表示，兩國應避開「修昔底德陷阱」。

華爾街日報報導，這話聽上去頗具政治家風範，甚至透著幾分緩和關係的意味。本月晚些時候，習近平將回訪華盛頓，屆時他可能還會重提這一說法。北京方面屢屢拋出這一說法，是因為它確實很管用。

但許成鋼在受訪時表示，「修昔底德陷阱」說法之所以很有吸引力，是因為它剔除了這場競爭中所有真正重要的東西。他說，這是一個從古希臘借用的敘事。在這種敘事中沒有不同制度之分，只有兩個大國，一個正在崛起，一個是老牌強國。中共喜歡這一說法，是因為他們不想讓人知道中國與西方的制度不同。

許成鋼說，中國不是威權體制，而是極權體制。在一個普通的威權國家，無論統治手段多麼殘酷，只要遠離政治，教會、寺廟或非政府組織等一些獨立機構就還有生存空間。但極權政黨不容許這一切。所有組織都必須在黨的控制之下。

他表示，這一區分至關重要，因為它直接關乎政策制定。如果歸類錯誤，就會把整套政策工具都用錯地方。如果把北京視作一個普通的崛起中大國，就會將其對外擴張當成尋常的大國競爭，認為這種競爭可以通過管控、制衡以及劃分勢力範圍來應對。

許成鋼認為，接受這種框架會讓西方付出巨大代價，這等於將一個積極向外擴張的黨國體制，當作一個普通的競爭對手。