抨擊日本擴軍 共軍社媒X帳號發布AI動漫「和平的面具」

為抨擊日本擴軍，中共軍方英文X帳號China Military Bugle，發布由中央廣播電視總台（CCTV）製作並藉助生成式AI輔助完成的「和平的面具」動漫短片。

影片全長約2分多鐘，內容以動漫形式抨擊日本政府正在燒毀「憲法」，並透過大幅削減日本民生等方式，拿出大筆錢財擴充軍備。影片裡還出現外貌、穿搭酷似高市早苗的女性，與代表美國的「山姆大叔」、戴著有香蕉圖案斗笠的「農民大叔」合作，試圖聯手挑起周邊國家戰火。

全片搭配三味線風格的日語配樂，歌詞批評日本「撕下和平的假面，嘴上說著只為防衛，手裡卻拿起武器；削減民生，飛彈堆積」。

影片最後，還出現站在廢墟哭泣、神似日本經典動畫《螢火蟲之墓》中的女主角「節子」的小女孩，暗示日本捨棄和平就會讓這名小女孩再現。

共軍相關帳號在發布該片時表示，影片意在敦促日本當局「與軍國主義徹底決裂」，以重新贏得周邊鄰國的信任。