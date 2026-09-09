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外媒評毛澤東逝世50週年：陰影未散 習近平重拾部分毛元素

中央社／ 台北9日電

1976年9月9日，統治中國近27年中共第一代領導毛澤東逝世，至今已滿50年。大批毛粉一如往例，聚集在毛澤東的湖南老家大舉慶祝。但路透社今天發表文章指出，毛澤東的身影至今仍籠罩著中國的未來，而中共總書記習近平則重新引入了毛時代的一些元素，並結合強烈的民族主義與民粹主義。

綜合中國網路訊息，大批毛粉8日晚間湧入毛澤東的老家湖南韶山毛澤東廣場，高舉鮮紅且印有毛時代標語的旗幟遊行並高唱紅歌。而位在北京天安門廣場上的「毛主席紀念堂」，今天也依例將閉館時間從中午延長到下午，以因應參觀的人潮，而今早果然湧入大批毛粉及中國民眾，在廣場上排起長隊等待入場。

路透社今天以「毛澤東與文化大革命，50年後仍對中國留下長長陰影」為題發表評論文章，直指毛澤東的身影至今仍籠罩著中國的未來，並指他發動的10年文革動亂，也在此後的幾代中共領導人身上留下「複雜的印記」，其中即包括曾受到迫害的習近平。

文章提到，研究中國政治、著有「習仲勛（習近平父親）傳」的美利堅大學（American University）副教授唐志學（Joseph Torigian）表示，文革對習近平是一段「令人深感幻滅的經歷」，但習近平仍然認為這場運動「有某種救贖意義」，因為這段經歷讓習近平更加堅韌，且看到了中國崩潰的危險，以及中共需要一套明確的社會主義路線圖。

這篇文章指出，習近平從未公開將自己及家庭的遭遇，以及他親眼見到的其他悲劇，歸咎於毛澤東。相反地，他自2012年上台以來一直主張，不應該以改革開放時代來否定毛澤東時代，且與此同時，習近平也越來越多地重拾毛澤東時代的一些做法。

受鄧小平推動改革開放影響，習近平的前幾任中共領導人尋求謹慎放鬆最高領導人對權力的掌控。但不同的是，習近平上台後毫不避諱地鞏固權力，建立個人權威，並強調單一意識形態及嚴格的黨紀，不但廢除了改革開放以來制定的最高領導人任期限制，更讓冠有自己名字的意識形態，正式納入中共黨章及中國憲法中，為毛時代以後所僅有。

英國倫敦國王學院（King's College London）劉氏中國研究院（Lau China Institute）主任布朗（KerryBrown）直指，毛時代的圖像、魅力，以及非常特定的語言和象徵，至今在中國仍具有「極其強大的力量」。而習近平重新引入了其中一些元素，並結合強烈的民族主義與民粹主義。

唐志學也認為，習近平至今之所以避免直接批評毛澤東的其中原因之一，是他希望讓中共「回到那個輝煌年代，當時每個人都受到狂熱與激情的塑造」。

但唐志學認為，問題在於習近平這種做法究竟能不能持續？還是可能像毛澤東當年一樣，習近平無意中正在累積「要求改變的壓力」，並在他死後推動中國走向一個新的方向。

習近平 毛澤東 陰影

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