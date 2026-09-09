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對大陸用語敏感？國台辦批綠：在逢中必反上越來越「魔怔」
近期有民眾在台北車站捷運月台用筆電看線上理財課程，由於螢幕出現簡體字「2戰區光合系統」字樣，被懷疑是中共人員從事輿情監控，偵辦此案的信義分局則因新聞稿出現「音頻」兩字，也引起「使用大陸用語」的質疑。對此，國台辦今天批評綠營在「逢中必反」上越來越「魔怔」了。
大陸國台辦9日召開例行記者會上，有陸媒提問指，有台灣媒體報導，在民進黨當局「反中抗中」政策催化下，綠營近期頻頻上演「抓共諜」戲碼，疑神疑鬼鬧烏龍，甚至對「大陸口音」、「簡體字」及「大陸用語」等頗為敏感、不安，越來越排斥。請問對此有何評論？
大陸國台辦發言人陳斌華對此表示，民進黨當局及台獨勢力在「逢中必反」、「反中抗中」上越來越「魔怔」（走火入魔）了。
他接著說，從對台灣民眾使用大陸用語如臨大敵，到將個別簡體字臆想成間諜滲透，「可謂杯弓蛇影、草木皆兵」。民進黨當局所作所為不僅進一步損害兩岸互信，而且加劇台灣社會「綠色恐怖」，必遭反對。
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